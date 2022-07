Valberter Schützen standen für ihr Fest vor großen Herausforderungen

Von: Frank Zacharias

Valberts Schützenvorsitzender Dominik Busch (rechts) spricht von Festvorbereitungen, die anstrengend gewesen seien wie nie zuvor. © Schliek, Klaus

Ihr Fest mag zwar kleiner sein als das der Nachbarn in Meinerzhagen. Doch den Vergleich der Traditionen müssen die Valberter Schützen gegenüber der Meinerzhagener Schützengesellschaft nicht scheuen. „Gegründet vor 1582“ – diese spezielle Angabe in den Vereinschroniken beider Vereinigungen fußt auf die älteste noch vorhandene Urkunde, die von „Schützenspielen“ in der Region berichtete. Und so blicken beide in diesem Jahr auf ein mindestens 440-jähriges Bestehen zurück. Das allein würde auch das Valberter Schützenfest, das am kommenden Wochenende gefeiert wird, bereits zu etwas Besonderem machen. Doch es kommt noch vieles hinzu.

Valbert – Valberts Schützenvorsitzender Dominik Busch spricht von Festvorbereitungen, die anstrengend gewesen seien wie nie zuvor. Das liegt – natürlich – vor allem an der Corona-Pandemie. Zwei Jahre lange mussten auch die Valberter auf ihr Fest verzichten. Eine Zeit, in der die Infrastruktur darniederlag. Etwa in Sachen musikalischer Unterstützung. „Ich habe 72 Spielmannszüge angeschrieben, ehe ich eine Zusage erhielt“, berichtet Busch. Die Antworten von 71 Formationen: keine Leute, keine freien Termine. „Das liegt zum einen sicher am Zeitpunkt mitten in den Sommerferien“, sagt der Vorsitzende, der außerdem um die zeitgleich stattfindenden Schützenfeste in Helden, Ennest und Olpe weiß.

„Zum anderen haben die Musikvereine über die Pandemie aber zahlreiche Leute verloren, sich zum Teil zusammengeschlossen, um überhaupt noch auftreten zu können. Wo vorher aber zwei Vereine jeweils sechs Feste besucht haben, kann jetzt nicht einer einfach bei zwölf Feiern auftreten“, sagt Dominik Busch, der vor allem wegen des traditionellen SchützenfestSonntags unter Zugzwang stand: Dann steht nämlich der Große Zapfenstreich an – und für den musste zwingend ein Spielmannszug her. Zugesagt hat letztlich der Spielmannszug Hünningen der Freiwilligen Feuerwehr Ense. „Hunderte Telefonate und E-Mails waren in den letzten Wochen und Monaten von Nöten, um diese Perle der Spielmannsmusik finden und verpflichten zu können“, sagt Busch.

Bewirtung am Denkmalsplatz und der Ebbehalle musste neu geregelt werden

Außerdem komplettieren der Fanfarenzug Meinerzhagen und der noch junge Zug aus Attendorn das Musikprogramm sowie der Verein „Lyra“ Altenhof, der bereits im zwölften Jahr zu Gast ist. Ebenfalls mit dabei sein werden die 50-köpfige Truppe „Hölter Jonge“ aus Merkelbeek in den Niederlanden sowie am Samstagabend die „Alpenbanditen“ und am Sonntagabend die Gruppe „Sam“. Doch die Suche nach den Musikgruppen war nicht die einzige Herausforderung. Kaum war die eine „Baustelle“ abgearbeitet, taten sich neue auf: „Plötzlich standen wir ohne Pommesbude da“, erinnert sich Dominik Busch an eine weitere Hiobsbotschaft. Nachdem Familie Däbritz aus Herne jahrzehntelang die Valberter Schützen mit Snacks versorgt hatte, musste sie jetzt aus gesundheitlichen und personellen Gründen absagen. Die nächste Orga-Arbeit stand an – und dabei wurden die Valberter in Dortmund fündig. Und auch die Bewirtung am Denkmalsplatz und der Ebbehalle musste neu geregelt werden: Hier springen nun der Pächter der Hültekanne Bernd Hauchwitz und der MBC Kierspe in die Bresche.

Längst „abgearbeitet“ war da schon ein ganz anderes Thema – eines mit Zündstoff im wahrsten Sinne des Wortes. „Das seit vergangenem Jahr geltende Waffenrecht zwang die Valberter Jäger dazu, ihre Salutgewehre eintragen zu lassen“, so Dominik Busch. Ein Vorgang, der nur möglich war, nachdem die Waffen für alle Zeit „unscharf“ gemacht, also nur noch als reine Salutgewehre nutzbar sind. „Hier mussten wir anschließend einen Gutachter einschalten, mit dessen Stellungnahme wir zur Kreispolizeibehörde mussten“, sagt Busch.

Es ging um immerhin 25 Gewehre, die zur Ausübung des traditionellen Salutschießens unabdingbar sind. Die Kosten des Ganzen: im deutlichen fünfstelligen Bereich. Ein Dank des Vorsitzenden geht daher nicht nur an die Kreispolizeibehörde für deren Kooperation, sondern auch an die vielen Helfer und finanziellen Unterstützer, die bei der Bewältigung dieser und anderer Herausforderungen geholfen haben. Und auch den Fördertopf „Neustart miteinander“ des Landes NRW will Busch nicht unerwähnt lassen: Diese finanzielle Unterstützung nach Corona sei eine große Hilfe gewesen, betont Busch, dem nach all der Vorbereitung nun aber endlich ein großes Festwochenende bevorsteht. Genauso wie vielen Valbertern und Gästen, die sich auf drei Tage Schützenfest im Ebbedorf freuen können.

28-seitige Schützenmagazin „Horrido“ liegt jetzt aus

Am Wochenende wurde das 28-seitige Schützenmagazin „Horrido“ mit dem diesjährigen Untertitel „endlich wieder Schützenfest“ an die Mitglieder verteilt. Am Wochenanfang soll es im Dorf ausgelegt werden, ab Mitte der Woche soll das Heft auch online auf der Homepage des Schützenvereins einzusehen sein (schuetzenverein-valbert.de). Insbesondere die Königsadjutantin Carola Hafner habe in stundenlanger Arbeit Bilder aus dem vereinseigenen Archiv gesichtet, bearbeitet und arrangiert. „Die Autoren geben einen Blick auf die am kommenden Wochenende auftretenden Musiken, erinnern an die Jubelmajestäten aus den Jahren 1997, 1982, 1972 und 1962 und erläutern den diesjährigen Festablauf detailliert“, heißt es vom Verein.

Das Programm des diesjährigen Schützenfestes in Valbert

Den Auftakt zum Valberter Schützenfest bildet am Freitag, 15. Juli, ab 15 Uhr das „Kinderfest vorm Schützenfest“ mit Kinderprinzenvogelwerfen und Kinderkönigsvogelschießen. Der Ausklang ist gegen 17 Uhr geplant, bevor es um 19 Uhr weitergeht mit dem Fassanstich auf dem Denkmalsplatz. Hier findet dann auch die Krönung der Kindermajestäten statt sowie die Ehrung der Pokalschützen. Am Samstag, 16. Juli, heißt es um 13 Uhr: Antreten auf dem Denkmalplatz mit der anschließenden Abholung der Fahnen und des amtierenden Königspaars Markus Kötting und Anja Heyden. Der Festzug durch das Dorf endet an der Ebbehalle, wo um 15 Uhr ein Konzert beginnt. Für die Jungschützen geht es um 15.15 Uhr mit dem Prinzenvogelschießen weiter, wenn die Nachfolger von Prinz Jaques Hiber und Prinzessin Maren Schippen gesucht werden. Eine Stunde später ist das Schießen auf den Kaiservogel angesetzt, dann endet die Regentschaft des amtierenden Kaiserpaares Frank und Andrea Müsse. Ab 19 Uhr stehen die der Gastvereine und ab 19.20 Uhr die Ehrungen der Jubilare und der Preisvogelschützen an. Die Prinzenkrönung erfolgt um 20 Uhr, die des neuen Kaiserpaares um 20.30 Uhr. Ein großer Festball schließt sich an.

Am Sonntag, 17. Juli, treten die Schützen um 10 Uhr auf dem Denkmals platz an, um 10.15 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Ab 11 Uhr tagt auf dem Denkmalsplatz beim Frühschoppen das Femegericht. Antreten ist um 13.45 Uhr auf dem Denkmalsplatz. Um 14.45 Uhr beginnt ein Konzert in der Ebbehalle, ehe es um 15.15 Uhr beim Königsvogelschießen spannend wird. Um 16.30 Uhr findet das Preisvogelschießen statt, um 19 Uhr beginnt die Prinzenkrönung, gefolgt vom Großen Zapfenstreich.