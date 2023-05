Valberter Paar feiert Gnadenhochzeit: 70 Jahre durch Höhen und Tiefen

Ehe-Jubiläum

Das Valberter Ehepaar Emil und Gisela Hollweg feiert am Wochenende seine Gnadenhochzeit im Kreise ihrer Lieben. In den 70 Jahren ihrer Ehe haben die beiden so einiges erlebt.

Meinerzhagen – „Ich habe mein Leben lang Erfolg gehabt, aber mein größter Erfolg war sie“, sagt Emil Hollweg über seine Gisela. Seit 70 Jahren ist das Paar bereits verheiratet und feiert damit seine Gnadenhochzeit. Nicht viele Menschen können auf eine so lange Ehe zurückblicken. Dementsprechend soll das Fest am Wochenende mit ihren Lieben groß gefeiert werden. Auch Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck gratulierte im Namen der Stadt Meinerzhagen.

In Lüdenscheid lernte sich das Paar damals kennen, als Gisela aus Hessen zu Besuch bei ihrem Onkel war. Emil und Gisela verliebten sich, verlobten sich und heirateten. An ihrem Hochzeitstag, dem 15. Mai 1953, war sie gerade 18 Jahre alt und er 21. „Damals hat man nur mit Trauschein eine Wohnung zugewiesen bekommen“, erinnerte sich die 88-Jährige.

Seit 35 Jahren in Valbert

Seit 35 Jahren leben die beiden nun in Valbert. Gemeinsam eroberte das Paar die Welt. „Wir sind überall gewesen. Wir haben alles gesehen“, blickt Emil Hollweg zurück. Besonders gut habe ihnen Hongkong gefallen, als es noch unter britischer Besatzung war. Gerne erinnern sie sich auch an ihre Donau-Kreuzfahrten zurück. Viele Möglichkeiten zu reisen hatte das Ehepaar durch das eigens gegründete Reisebüro. Gemeinsam arbeiteten die beiden außerdem im Versicherungswesen als Direktor mit Prokura und Subdirektorin.

Emil und Gisela Hollweg können auch über sportliche Erfolge berichten. Sie als begeisterte Reiterin und er als Boxer und Rettungstaucher. „Über 100 Kämpfe habe ich als Boxer geführt und bis vor fünf Jahren bin ich noch geschwommen“, sagte der 91-Jährige. Ein wichtiger Bestandteil des Lebens war zudem immer der persönliche Glaube an Gott. Über Jahrzehnte besuchten sie die Freie evangelische Gemeinde Ihne. „Der Glaube hat uns immer weiter geholfen“, so Gisela Hollweg. Höhen und Tiefen im Leben konnte das Ehepaar immer im Doppelpack bewältigen. „Wir hatten viele Jahrzehnte lang Gesundheit“, sagt Emil Hollweg dankbar. Und auch im Alter freuen sich die beiden über die liebevolle Fürsorge und Unterstützung durch die Nachbarschaft. „Ich habe gute Ärzte, doch vor allem die Nachbarschaftshilfe ist hier sehr groß. Sie stehen uns zur Seite und ermöglichen uns, dass wir noch hier in unserem Haus leben können“, sagt die Gnadenbraut. 70 Jahre schafft nicht jeder, doch Emil und Gisela Hollweg hatten das Privileg, ihr ganzes Leben gemeinsam zu meistern.

von Laura Hahn