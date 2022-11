„Etwas ganz Besonderes“: Vorsteher spricht über 950 Jahre alten Ort

Von: Simone Benninghaus

Teilen

„Wir wohnen wunderschön“, schwärmt Hans-Gerd Turck über seine Heimat. Valbert und seine Dörfer liegen dem Pütthofer am Herzen – ein Grund, warum er sich gerne als Ortsvorsteher engagiert. © Benninghaus, Simone

Während im Tal in Richtung Attendorn weißer Nebel wabert, strahlt in Pütthof schon die Sonne am wolkenlosen Herbsthimmel. Es ist früh, aber hinter Hans-Gerd Turck liegen schon einige Telefonate, erzählt er, als er die Tür zu seinem kleinen Büro öffnet. Wenn es um Valbert geht, ist der Ortsvorsteher immer ganz Ohr und hört hin. Für ihn steht fest: „Valbert ist etwas ganz Besonderes.“

Meinerzhagen - Was genau diese Besonderheit ausmacht? Der Valbert-Kenner muss bei dieser Frage nicht lange überlegen. Allein beim Blick in die Geschichte gebe es so vieles, was das Ebbedorf geprägt habe. Eben diese Geschichte des 2000-Seelen-Ortes reicht weit zurück. 950 Jahre. Ein Jubiläum, das eigentlich noch im November gefeiert werden sollte, nun aber kurzfristig auf das kommende Jahr – dann in einem größeren Rahmen – verschoben wurde.

Für Hans-Gerd Turck ist die Absage kein Problem. „Hauptsache, die Vereine sind sich einig und alle dabei.“ Überhaupt sei es das intakte Vereinsleben, was für ihn den Ort ausmache. „Ob Schützenverein, Jäger, Dorfverein oder auch die Kirchengemeinde.“ Durch Corona sei der Zusammenhalt sogar noch stärker geworden, so seine Einschätzung.



Aus der Historie des Ortes sei vieles gewachsen, wie beispielsweise der Gesundbrunnen, um den er sich im Sinne seines Vorgängers Fred Oehm kümmere, meint Turck. Bedauerlich sei allerdings auf der anderen Seite, dass sich das „Gesicht“ des Ortes in den vergangenen Jahren verändert habe.

Valberter Geschäftswelt im Wandel

Von Schuhgeschäft bis Metzger – „was gab es nicht alles in Valbert“, überlegt der 66-Jährige. Jetzt verliere das Dorf mit dem Blumenladen von Carmen Alte, der in wenigen Wochen geschlossen wird, einen der letzten Läden, die überhaupt noch ansässig waren. Eine Wiederbelebung des Geschäftslebens sei ein Wunsch, sagt der Ortsvorsteher, wohl wissend, dass dies angesichts der allgemeinen Entwicklungen schwierig ist.

Umso wichtiger sei es ihm, dass die 525 Jahre währende Tradition der Hültekanne weitergeschrieben wird. „Damit Valbert wenigstens noch eine Gaststätte hat.“ Früher gab es bekanntlich mehrere. Auch die Zigarrenkiste zählte dazu, die zu Beginn des Jahres abgerissen wurde. „Dass hier ein neues Gemeinschaftshaus entstehen soll, finde ich klasse, das werde ich unterstützen“, lobt Hans Gerd Turck die Bestrebungen des Dorfvereins „Gemeinsam für Valbert“.



Raser am Heidehang? Der „längere Arm der Bevölkerung“ hilft

Auch seine eigenen Bemühungen gelten einem intakten Dorfleben. Er sei so etwas wie der „längere Arm der Bevölkerung“, beschreibt Turck seine Arbeit als Ortsvorsteher. Ein Sprachrohr, wenn es um Dinge geht, die an die Verantwortlichen im Meinerzhagener Rathaus herangetragen werden müssen. „Wir haben ein gutes Verhältnis“, betont der Ortsvorsteher und erinnert an die zuletzt durchgeführte Geschwindigkeitsmessung am Heidehang, bei der sich die Bürgermeinung bestätigte, dass hier zu viele Autos zu schnell unterwegs sind. Er stelle „vernünftige Anfragen“ und erhalte ebensolche Antworten. Dass von den Verantwortlichen in Bezug auf den Heidehang nun mit Maßnahmen gehandelt werden soll, sei ein gutes Beispiel.



Wenn vom „kleinen Valbert“ die Rede ist, muss Hans-Gerd Turck allerdings schmunzeln. Immerhin ist die ehemalige Gemeinde Dank seiner Dörfer flächenmäßig fast genauso groß wie Meinerzhagen alleine, betont er.



Hans-Gerd Turck ist nicht nur ein „Mann vom Dorf“, er kennt auch die meisten Anekdoten und Geschichten, die sich hier einst zutrugen. Und er kennt die Menschen, die hier leben. Vater Otto war Metzger, im Herbst ging es zum Schlachten zu den Höfen, daher kennt auch der Sohn sich aus in allen Orten und Örtchen. Das zeigt sich auch regelmäßig, wenn Ehejubilare und „Geburtstagskinder“ besucht werden. „Das ist mir wichtig“, steht für den ehemaligen Oberbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr fest und er weist auf die beiden Pläne, die über seinem Schreibtisch hängen.



„Mit Herzblut und Fingerspitzengefühl“

Hans-Gerd Turck möchte Sprachrohr sein, aber auch Zuhörer. Das gilt auch, wenn ihm Probleme vorgetragen werden. Dann versuche er, Lösungen zu finden.



Ein offenes Ohr zu haben, das sei ihm als Ortsvorsteher wichtig. „Mit Herzblut und Fingerspitzengefühl“ versuche er, sein Bestes zu geben. Eigenschaften, die ihn in seinen 49 Arbeitsjahren bei der Firma Burgwächter walten ließen, wo er als Abteilungsleiter tätig war, und die ihn nun seit acht Jahren auch als Ortsvorsteher ausmachen.



Gemeinsam agieren, das ist ihm wichtig. Dazu zählen auch die gemeinsam mit dem Bürgermeister durchgeführten Sprechstunden – in Valbert, aber – das ist sein Wunsch – auch „außerhalb“, möglicherweise in Haustadt im Gerätehaus. Die Zusammenarbeit mit Jan Nesselrath funktioniere stets hervorragend, lobt Turck. Zur Verwaltung habe er ebenso wie zum Baubetriebshof einen guten Draht: „Da wird vieles auf dem kurzen Dienstweg erledigt.“



Die Probleme auf dem Land „sind andere“

Im Rathaus in Meinerzhagen weiß man: Der Ortsvorsteher kennt „seine“ Valberter wie kaum ein anderer. Für den Ortsvorsteher steht so auch fest: Auf dem Land ticken nicht nur die Uhren anders, „auch die Probleme sind andere.“ In dieser Hinsicht könne man die ehemalige Gemeinde Valbert und Meinerzhagen als Stadt eben auch nicht vergleichen.



Die Besonderheit seiner Heimat zeige sich auch landschaftlich. „Wir wohnen wunderschön“, schwärmt Hans-Gerd Turck. Lieblingsorte? Gibt es nicht. „Aber Stellen, von denen aus man einen Blick auf die Lister hat, liebe ich.“ Als Ortsvorsteher und als Hobby-Radfahrer hegt er daher mit einem Radweg an der Lister auch einen Zukunftstraum.