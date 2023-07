Valberter jubeln den Schützen beim Zug durchs Dorf zu

Von: Monika Salzmann

Im Cabrio begleiteten die Kindermajestäten den Festzug. Für die Nachwuchsarbeit der Valberter gab’s ein dickes Lob. © Jakob Salzmann

Der Festzug der Valberter Schützen zog durch die geschmückten Straßen des Ebbedorfes. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das farbenfrohe Spektakel und jubelten den scheidenden Majestäten zu.

Valbert – Bei schwül-warmem, gewittrigem Wetter traten die Valberter Schützen am Samstag im Rahmen ihres 441. Schützenfests auf dem Denkmalplatz zur Abholung der Fahnen und des amtierenden Königspaares Bernd und Nicole Salewski mit anschließendem Festumzug durchs Dorf an. Vor dem Abmarsch durch die festlich geschmückten Straßen des Ebbedorfs versammelten sich die Schützen geschlossen im Ortskern, um das Antreten streng nach Protokoll zu zelebrieren.

Bei Hauptmann und Kaiser Klaus Haferkorn, der mit seiner Ehefrau Marion das Kaiserpaar der Valberter Schützen stellt, meldeten sich die einzelnen Abteilungen zur Stelle. Ein einzelner Salutschuss der Valberter Jäger kündigte den Beginn des zweiten Schützenfesttages an. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das farbenfrohe Spektakel. Im Festumzug, der sich vom Denkmalplatz aus zur Abholung des Königspaares in Bewegung setzte, fuhren auch die neuen Kindermajestäten des Vereins und das noch amtierende Prinzenpaar Tobias Scheffler und Sarah Frey, deren Nachfolger am Nachmittag bei einem spannenden Prinzenvogelschießen ermittelt wurden, im offenen Wagen mit. Musikalisch begleiteten der Musikverein „Lyra“ Altenhof, der das weitere Festgeschehen unter Leitung von Walter Sidenstein mit traditioneller Stimmungsmusik und klassischen Märschen bereicherte, und der Fanfarenzug Meinerzhagen den Zug. Auch die neuen Kinderschützenprinzessinnen und -königinnen waren dabei.

Letztere waren am Samstag unter Leitung von David Schröck und Holger Busch mit ihren Naturtonfanfaren, Landsknechttrommeln und schmucken Uniformen fester Bestandteil des Fests. Während „Lyra“ Altenhof zur Unterhaltung der Gäste in der Ebbehalle aufspielte, gab der Fanfarenzug dem Prinzenvogelschießen stimmungsvolles Geleit. Zum geselligen, fröhlichen Miteinander geriet die Abholung des Königspaares, das sich dem Festumzug zur Ebbehalle anschloss und mit Erfrischungen für Schützen und Musiker aufwartete.

In gespannter Erwartung, wer Nachfolger von Tobias Scheffler und Sarah Frey werden würde, setzte sich der Zug nach dem Zwischenstopp beim Königspaar Richtung Halle in Bewegung. Schaulustige winkten den Schützen aus Häusern entlang der Festumzugsroute zu oder verfolgten das Geschehen vom Straßenrand aus. Aus einem spannenden, nervenaufreibenden Wettkampf ging Ben Leitzbach (23) als neuer Prinz der Valberter Schützen hervor. Zu seiner Prinzessin erwählte er seine Lebensgefährtin Clara Däumer. Um 17.25 Uhr, mit dem 135. Schuss fiel der Vogel von der Stange.