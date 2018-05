Saisonauftakt: Freibad in Valbert geöffnet

In Valbert hat die Freibadsaison begonnen.

Valbert - In Valbert hat die Freibadsaison begonnen. Bei dem sonnigen Wetter der vergangenen Tage konnten die Badegäste den Auftakt kaum erwarten.

Viel hatte sich im Valberter Freibad in den vergangenen Monaten getan: Neben einem neuen Gebäudeanstrich bekam auch die Rutsche neue Farben und ist jetzt in einem modernen blau-grünen Farbton gehalten. Auch das Badehäuschen am Beckenrand wurde saniert und hat jetzt neue Fenster. Eine weitere Neuerung ist die große Digitalanzeige mit Luft- und Wassertemperatur.

Nur eine unschöne Panne sorgte für eine Trübung der Badefreuden: das Wasser war nicht geheizt, die Programmierung der Steuerungselektronik war nicht wie geplant gelungen. Die warmen Duschen konnten diesen Mangel jedoch ausgleichen. In den nächsten Tagen werden die kleinen und großen Badegäste dann wohl bald in Scharen das Freibad bevölkern, um in den Genuss ungetrübter Badefreuden zu kommen.