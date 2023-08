„Fahnenskandal“ auf Schützenfest

Von: Sarah Lorencic

Eigentlich immer für einen Spaß zu haben, wie auf dem Bild aus 2018 zu sehen, sind die Valberter Jungschützen. Im aktuellen Fall war ihnen das Lachen aber vergangen. Die Standarte zum 400-jährigen Jubiläum war weg. Archi © Schliek

„Wir sind ein freundlicher Haufen, der auch immer zu Späßen aufgelegt ist. Heute ist leider ein Punkt erreicht, an dem uns so überhaupt nicht mehr zu Lachen zu Mute ist.“ So beginnt ein Aufruf des Schützenvereins Valbert in den sozialen Netzwerken.

Valbert/Kierspe – Was war passiert? Am Samstag waren die Valberter Schützen zu Gast auf dem Schützenfest der Kiersper Kameraden auf dem Hedberg. Sie hatten einen „wirklich schönen Abend, mit guter Musik, kühlen Getränken und vielen guten Gesprächen, Schützenfest halt“, schreibt der Verein weiter. Um 0.30 Uhr wollten die rund 50 Personen den Heimweg zurück nach Valbert antreten. Doch da stellten sie fest, dass die Standarte der Jungschützen verschwunden war. Dabei stand sie, erklärt Vereinsvorsitzender Dominik Busch, den ganzen Abend direkt hinter den Schützen an der Zeltwand. Noch in der Nacht machten sich die Valberter auf die Suche. Am verzweifeltsten waren die drei verantwortlichen Jungschützen, wie Dominik Busch sagt.

Anlässlich des 400-jährigen Bestehens im Jahr 1982 wurde die Fahne angefertigt. Und das in stundenlanger Handarbeit, erklärt der Vorsitzende. Erinnern könne er sich daran selbst nicht mehr, war er doch erst zwei Jahre alt. Aber er hat es erzählt bekommen von seinem Großvater, der selbst viele Jahre Vereinsvorsitzender war. Denn: Es war dessen Frau, also Dominik Buschs Großmutter, die die Fahne angefertigt hat.

Wer auch immer meint, sich hier einen Spaß zu erlauben: Das ist weder lustig noch humorvoll, sondern schlicht asozial. Asozial uns und unseren Jungschützen gegenüber und auch dem KSV gegenüber, die nun wirklich gar nichts dafür können

1582 hat sich der Schützenverein gegründet. An der Fahne, die es zum Jubiläum gab, hängen Emotionen. Wo die Jungschützen sind, da ist auch die Fahne – im Kiersper Festzelt war das dann nicht mehr der Fall. „Wir haben im Dunklen das Zeltumfeld abgesucht, mit Hilfe der Security vor Ort und den Verantwortlichen des KSV haben wir wirklich jeden Stein umgedreht, Personen von anderen Gastvereinen noch versucht zu kontaktieren, denn vielleicht, hat sich jemand schlicht vergriffen“, berichtet Busch. Die Jungschützen waren Sonntagmorgen wieder am Hedberg – wieder vergebens. Weil alle Mühe nichts brachte und niemand etwas gesehen hatte, blieb nur der Aufruf. „Wer auch immer meint, sich hier einen Spaß zu erlauben: Das ist weder lustig noch humorvoll, sondern schlicht asozial. Asozial uns und unseren Jungschützen gegenüber und auch dem KSV gegenüber, die nun wirklich gar nichts dafür können“, lauten die deutlichen Worte. „Sollte die Standarte bis morgen Früh nicht beim 1. Vorsitzenden oder einem andern Vorstandsmitglied abgegeben werden, werden wir Anzeige wegen Diebstahls gegen Unbekannt erstatten.“ Nicht unerwähnt ließ der Verein, dass jemand mit der Fahne gesehen worden sei.

Der Aufruf hatte Erfolg. So kam heraus, dass ein Kiersper Schützenbruder meinte, keinen Valberter mehr gesehen und die Fahne aus Fürsorge mit nach Hause genommen zu haben. Wie er niemanden mehr gesehen haben kann und warum er sich am nächsten Morgen nicht sofort gemeldet hat, konnte er allerdings nicht beantworten.

Happy End auf Umwegen

„Wir sind nur dankbar, dass es sich nun so aufgelöst hat“, schreibt der Verein in einem weiteren Post, versehen unter anderem mit dem Hashtag #fahnenskandal. Wie sich später herausstellte, hat der Fahnenaufpasser den Eltern eines Jungen geschrieben, von dem er dachte, er sei für die Standarte verantwortlich. Dem war aber nicht so – und die Informierten wussten die Tragweite dieser Nachricht nicht einzuschätzen.

Fragen stellt man sich auch intern. Wieso hat niemand den Mann mit der rund 2,50 Meter hohen Fahnenstange gesehen? Er müsse übers Gelände laufen sein. „Warum fällt das keinem auf?“, fragt Busch. Jetzt steht die Fahne wieder an einem sicheren Ort und wird anlässlich des Kreisschützenfestes in Lenhausen wieder rausgeholt. Und vielleicht, überlegt Busch und lacht, wird sie mit einem GPS-Tracker versehen. Für den Fall...