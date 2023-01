Karnevalsfieber in Valbert: Besondere Regeln für den Vorverkauf

Das Travestie-Duo „Ham & Egg“ tritt nicht zum ersten Mal bei „Valbert Lot Gohn“ auf. Archi © Schliek

Nach zwei pandemiebedingt karnevalsfreien Jahren starten auch die Valberter Jecken wieder durch. Bei insgesamt fünf Veranstaltungen heißt es in der Ebbehalle in diesem Jahr wieder „Valbert Lot Gohn“. Der Vorverkauf findet am Freitag, 13. Januar, statt.

Valbert – Den Auftakt machen die Valberter Husaren, die ihr 44-jähriges Bestehen (nach)feiern, und zwar am Freitag, 27. Januar, ab 18.44 Uhr. Gut eine Woche später lädt der Elferrat am Samstag, 4. Februar, zur „Mutter“ aller Valberter Karnevalsveranstaltungen unter dem Motto „Gaspreis, Verzicht und Inflation – wir feiern trotzdem! Valbert Lot Gohn!“ ein.

Das bunte Programm mit Prinzenproklamation, Gardeauftritten, Büttenreden und einer Travestie-Show von „Ham & Egg“ startet um 19.11 Uhr. Einlass wird ab 18 Uhr gewährt. Für den musikalischen Rahmen vor, während und nach dem Programm ist „Sam Tanzmusik“ verantwortlich.

Anders als in den Vorjahren gibt es nur einen zentralen Vorverkauf und der beginnt bereits in der kommenden Woche: Am Freitag, 13. Januar können sich alle Närrinnen und Narren und Freunde des jecken Treibens ihre Karten für „Valbert Lot Gohn“ in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Speiseraum der Ebbehalle zum Preis von 15 Euro sichern. „Wir haben bewusst nur diesen einen Termin gewählt, um früh Planungssicherheit für die Durchführung der Veranstaltung zu haben“, heißt es vonseiten des Elferrats.

Elferrat brauch „frühzeitig Gewissheit“

„Nach zwei Jahren Corona und den wirtschaftlichen Sorgen vieler Menschen, wissen wir kaum einzuschätzen, wie und in welcher Zahl unsere Gäste der Einladung folgen werden. Wir hoffen auf und glauben an ein volles Haus, brauchen nur aus verschiedensten Gründen frühzeitig Gewissheit.“ Daher bittet der Elferrat, vornehmlich von diesem einen Vorverkaufstermin Gebrauch zu machen.

Nach dem Fest, ist bekanntlich vor dem Fest. Nur eine Woche später, am Freitag, 10. Februar lädt der Elferrat ab 15.30 Uhr zum „PänzDänz“ einem Treffen der befreundeten Kinder- und Jugendgarden aus dem Umkreis in die Ebbehalle. Nach dem Programm wird noch eine Karnevalsdisko für Kinder- und Jugendliche den Abend bis etwa 21 Uhr abrunden. Details hierzu sollen noch folgen. Der beliebte Kinderkarneval findet am Nachmittag des Samstags, 11. Februar, statt. Vor allem mit Aktiven aus dem Dorf und den eigenen Reihen werde wieder ein bunter, kurzweiliger Nachmittag für die jüngsten Jecken geboten.

Mit der Weiberfastnachtssause am Donnerstag, 16. Februar, und dem dazugehörigen Programm ab 19.11 Uhr soll der Valberter Karneval dann einen würdigen Abschluss für diese Session finden.