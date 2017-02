Vorfreude auf Karnevalsparty in Valbert steigt

Närrisches Treiben mit tänzerischen Darbietungen gibt´s am Samstag in der Ebbehalle.

Valbert - "Valbert lot gohn" heißt es am Samstagabend wieder in der Ebbehalle. Ab 18 Uhr startet die Band Living Planet mit dem Warm-Up, bevor ab 19.01 Uhr das Programm der großen Prunksitzung der Valberter Karnevalsfreunde startet.

„In der vergangenen Woche sind noch viele Karten im Vorverkauf an den Jecken gebracht worden“, freut sich Dominik Busch vom Elferrat. Er sagt voraus: „Die Ebbehalle wird voll sein.“ Einige Karten seien aber noch zu haben. Für Kurzentschlossene liegen noch einige wenige an der Abendkasse bereit. Einlass in die Ebbehalle ist zwei Stunden vor dem offiziellen Programmstart um 17.11 Uhr.

Wer ganz sicher gehen möchte, kann unter 0170/3 27 05 24 Karten zurücklegen lassen oder am Samstagmorgen, 11. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr in der Halle die Karten vorab beim Elferrat in der Halle erwerben.