Valbert feiert Geburtstag: Planungen laufen

Von: Simone Benninghaus

Klaus Haferkorn (rechts) und Dominik Busch informierten über die Planungen. © Benninghaus, Simone

Noch 50 Tage, dann feiert Valbert sich selbst. Aus einer ursprünglich geplanten Feierstunde im November im eigentlichen Jubiläumsjahr 2022 wird vom 28. bis 30. April ein drei Tage andauernder Festmarathon. „Es läuft“, war so auch beim letzten Vorbereitungstreffen zu hören. „Viele machen mit und alle ziehen an einem Strang“, lautete daher die Zusammenfassung. Mittlerweile steht auch der zeitliche Ablaufplan für die drei Festtage.

Valbert – So soll das Fest zum 950-jährigen Bestehen der ehemaligen Gemeinde am Freitag, 28. April, um 17 Uhr mit einem von Kapellen begleiteten Sternmarsch starten. Drei Startpunkte sind hier nach derzeitigem Stand vorgesehen: der Platz hinter der ehemaligen Zigarrenkiste, der Platz vor dem Gerätehaus an der Ihnestraße und ein weiterer in der Nähe der Ebbepraxis. Alle Vereine und Gruppen sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Um 18.30 Uhr soll am Denkmalsplatz die offizielle Eröffnung stattfinden. Bei Einbruch der Dunkelheit wird gegen 21 Uhr der geplante Große Zapfenstreich den offiziellen Abschluss des Abends bilden.



Ein Fest für alle

Am Samstag, 29. April, ist dann die Ebbehalle Dreh- und Angelpunkt des Geschehens. An, um und in der Ebbehalle wird es reichlich Programm geben. Die Detailplanungen sind hier noch in vollem Gange. Fest steht: Es wird an alle Generationen gedacht. Geplant ist beispielsweise eine Falkner-Vorführung, der Jugendtreff bereitet ein Programm vor und Thomas Pätzold vom Heimatverein wird mit Helmut Eckern einen geschichtlichen Streifzug durch die ehemalige Gemeinde unternehmen. Gegen 18 Uhr sollen die Feierlichkeiten an diesem Tag enden.



Leistungsschau

Am Sonntag, 30. April, beginnt die 950-Jahr-Feier um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst – je nach Wetterlage soll dieser unter freiem Himmel stattfinden. Für die katholische Gemeinde werde Pastor Stefan Beilicke dabei sein, für die evangelische Gemeinde Pfarrerin Martina Kämper und Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase, berichtete Küster Andreas Gogarn beim Vorbereitungstreffen. Als kulturelles Angebot seien am Sonntag auch Führungen in den Glockenturm geplant. Das anschließende Festgeschehen soll sich dann auf die Ihnestraße und den Lidl-Parkplatz konzentrieren. Letzterer wird der Standort des Oldtimertreffs. Entlang der Ihnestraße stellen sich die Initiatoren eine Reihe von Ständen vor, die sie unter das Motto „Leistungsschau“ gestellt haben. „Jeder, der etwas zu zeigen hat“, könne dabei mitmachen, so die Intention – egal, ob Handwerk, Gewerbe, Vereine oder privat. Einzige Voraussetzung: Es müssen Valberter Betriebe, Vereine, Personen oder Institutionen sein. „Wir wollen zeigen ,Was ist Valbert heute?’“, wurde beim Vorbereitungstreffen im Gemeindehaus erläutert, zu dem am Dienstag mehr als 30 Vertreter von Vereinen und Institutionen gekommen waren. Betont wurde noch einmal, dass die Ortsgrenzen der alten Gemeinde maßgebend seien.



Wer sich bei der Leistungsschau präsentieren möchte, kann sich an Jürgen Jursch wenden – telefonisch ist er unter der Rufnummer 01 71/4 77 33 37 erreichbar. Für alle Fragen wurde aber auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet: Alle Nachrichten, die an die Adresse 950@invalbert.de gehen, werden passend weiter geleitet.



Die Jungschützen werden am Sonntag zudem einen Maibaum aufstellen, ehe am späten Nachmittag die Leistungsshow ausklingen soll.



Partynacht

Ab 20 Uhr soll dann zum krönenden Abschluss bei freiem Eintritt eine große Partynacht in der Ebbehalle steigen. Die Band, die hierfür Garant sein soll und engagiert wurde, ist im Ebbedorf nicht unbekannt. Die Alpenbanditen standen schon beim Schützenfest im vergangenen Jahr auf der Bühne, in etwas anderer Besetzung wollen sie jetzt als Show-Formation „Relax“ für Stimmung sorgen. Nach einem „Schlagerzirkus“, bei dem mit auffälligen Outfits der Schlager gehuldigt werden soll, gibt es Party- und Covermusik vom Feinsten von Vollblutmusikern, die ihr Handwerk verstehen, so das Planungsteam. „Die räumen die Halle auf“, versprach Dominik Busch.



Planungen

In den einzelnen Arbeitsgruppen, die für die Planung des dreitägigen Festes bestehen, gehe es jetzt „ans Eingemachte“, wie Klaus Haferkorn ankündigte. Viele Details müssten noch geklärt werden.



Für die Finanzierung des Festes werde ein eigenes Konto eingerichtet, berichtete Haferkorn weiter und wies auf die Transparenz hin, die damit einhergehen soll.



Ein Logo fürs große Jubiläumsfest soll nicht nur auf Flyer und Plakate gedruckt werden, sondern außerdem auch auf kleine Flaschen mit Hochprozentigem. Zwei Sorten werde die Krugmann-Brennerei für das Valberter Jubiläum kreieren, berichtete Rasmus Berghaus.



Konkretisiert und mit dem Ordnungsamt abgestimmt werden muss noch das Thema Parkplätze – immerhin wird am Jubiläumswochenende mit viel Besuch im Ebbedorf gerechnet. Monika Hofmann vom Fachdienst Ordnung war daher am Dienstag auch zum Treffen im Gemeindehaus gekommen.



Die nächste Zusammenkunft aller Beteiligten zur weiteren Planung der Jubiläumsfestivitäten wird am Dienstag, 21. März, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum stattfinden.