Wildblumenfläche als nächster „ökologischer Streich"

Valbert – Zum bereits eingerichteten Obstgarten soll es jetzt die passende Blumenwiese geben – so der Plan.

Gerade mal rund drei Monate ist es her, dass auf der vor Jahren renaturierten Ihnewiese in einem kleinen Bereich ein Obstgarten geschaffen wurde. Zwölf Obstbäume pflanzte die Stadt in Kooperation mit dem Valberter Dorf-Verein. Damit sorgte man für ökologischen Ausgleich für das Baubauungsplangebiet „Schulpforta“. Die ursprüngliche Idee stammte von Jörg Simon, dem Kassierer des Dorfvereins.

Als nächster „ökologischer Streich“ ist nun das Anlegen einer Wildblumenfläche angedacht. Die dafür benötigte Fläche soll am kommenden Samstag, 18. Juli, vormittags (voraussichtlich ab 10 Uhr) vorbereitet werden. Dazu ruft der Dorfverein auch auf seiner Homepage zur aktiven Mitarbeit auf. Wer mitmachen möchte, sollte sich möglichst mit eigenen Gartengeräten ausgerüstet am Treffpunkt im Piepenströtken einfinden. Da die Veranstaltung vom Wetter abhängt, werde noch ein kurzfristiger, dann auch mit konkreter Zeitangabe versehener Hinweis, erfolgen.