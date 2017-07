Aktuelles aus der Bundespolitik

Meinerzhagen - Es waren nicht nur Mitglieder der UWG und ebenso nicht nur Meinerzhagener, die sich am Donnerstagabend zur öffentlichen Sitzung der UWG Meinerzhagen im Haus Hahnenbecke versammelt hatten. Auch Kiersper hatten sich auf den Weg gemacht und konnten vom Fraktionsvorsitzenden Raimo Benger dort begrüßt werden. Einen besonderen Gruß richtete dieser an den „Gast des Abends“, den Bundestagsabgeordneten Dr. Matthias Heider (CDU).

Wie vor einigen Wochen der SPD-Landtagsabgeordnete Gordon Dudas war Heider in die Veranstaltung gekommen, um über seine Arbeit und aktuelle Themen zu berichten. Bei diesem Bemühen unterließ er es, schon in den in den kommenden Wochen unabwendbaren Wahlkampfmodus zu verfallen. Vielmehr beschrieb er sachlich die auf vielen Politikfeldern von notwendigen Kompromissen geprägte Entscheidungsfindung in der großen Koalition in Berlin.

Netzentgelte, Förderung des Ausbaus der digitalen Netze, Projekte zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, hier besonders der sechsspurige Ausbau der A 45 in unserer Region, gehörten zu seinem Infopaket. Mit einem Schmunzeln auf den Lippen und dem Hinweis auf die zum Teil auch parteiübergreifende Arbeit seiner Abgeordnetenkollegen aus dem Sauerland, wartete er am Schluss mit einem Ausspruch auf: „Mehr Sauerland für Deutschland, das wäre gut“.

Beim zweiten Hauptthema des Abends, der Stadthalle und ihrer Zukunft, berichtete Raimo Benger zunächst aus der Ratssitzung vom vergangenen Montag. „Wir haben den Vorschlag der Verwaltung, ein Konzept erarbeiten zu lassen, mit dem mögliche Fördermittel beantragt werden können, als UWG-Fraktion zugestimmt“. Benger ergänzte, dass ein anderes Verhalten nicht vermittelbar wäre, da es ohne einen derartigen Fortgang in der Problematik keine absehbaren Lösungsvorschläge und somit auch keine Diskussion darüber geben könne.

Zwar kamen von den anwesenden Mitgliedern der Initiative zum Erhalt der Stadthalle direkte Nachfragen dazu, wie es um die Ausgestaltung des Konzeptes bestellt sein soll, darauf konnte es aber logischerweise zum jetzigen Zeitpunkt keine Detailaussagen geben. Nachdrücklich, verwies der UWG-Fraktionsvorsitzende aber darauf, dass bei allen ergebnisoffenen Überlegungen die Situation des Einzelhandels und die aktive Beteiligung der Bürgerschaft einen hohen Stellenwert haben müsse.

Abschließend hieß es: Da der zeitliche Rahmen für die Erstellung des Konzeptes, die Beratung darüber in der Öffentlichkeit und den Gremien bis zum Jahresende recht eng sei, werde man sich in der UWG direkt nach den Sommerferien dem Thema wieder zuwenden.