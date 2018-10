Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Radfahrer

Am Freitag verunglückte auf der Marienheider Straße ein Radfahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Meinerzhagen - Noch nicht geklärt ist die Ursache des Radfahr-Unfalls, der sich auf der Marienheider Straße ereignete. Dabei hatte sich ein 62-jähriger Kiersper schwer verletzt.

Auf dem leicht abschüssigen Radweg der Marienheider Straße prallte der Radfahrer gegen die zweite der dort zur Leerung bereitgestellten Mülltonnen für Leichtstoffe und kam zu Fall. Dabei zog sich der Radfahrer schwerste Kopfverletzungen zu. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch weitere Zeugen, die eventuell den Unfallhergang beobachten konnten. Unklar ist bisher, warum der Radfahrer gegen die Mülltonnen geriet. Die Durchfahrtbreite war nach bisherigen Ermittlungen völlig ausreichend. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 02354/91990, oder direkt an das Verkehrskommissariat unter 02354/91997209.