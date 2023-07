Urlaubsgefühle an der Lister direkt vor der Haustür

Beim SUP-Fahren sollen Kinder Rettungswesten tragen. Die Sicherheitsleine wird unterhalb der Kniescheibe befestigt. © Laura Hahn

Urlaub direkt vor der Haustür: Diese Möglichkeit haben viele Menschen am Wochenende an der Listertalsperre genutzt.

Hunswinkel – Die dritte Ferienwoche beginnt, und es ist sommerlich heiß. Wo lässt sich ein Tag bei 30 Grad besser verbringen als an der Listertalsperre? Nicht nur die Meinerzhagener tummeln sich um das kühle Nass. Viele Besucher kommen aus Siegen, Gummersbach und Olpe, aber auch aus Duisburg, Hagen und sogar Vaihingen an der Enz.

Marion Immel und ihre Tochter Franziska aus Freudenberg fahren zum Schwimmen und Paddeln gerne an die Lister. © Laura Hahn

Das Mutter-Tochter-Duo Vera und Marietta Keller ist für ein Camping-Wochenende aus Südhessen angereist. „Das war zunächst ein Experiment, und es ist ein gelungenes Experiment“, freut sich Mama Vera. Durch Verwandtschaft in Freudenberg kannten sie die Gegend schon ein wenig und sind so auf die Idee gekommen. „Heute sind wir den ganzen Tag hier. Wir haben schon gebadet und Tischtennis gespielt“, fügt sie hinzu.

Viele sportliche Möglichkeiten

Schwimmen, Volleyball im Wasser, Stand-Up-Paddling oder entspannt in der Sonne liegen – „Wir sind für alles da“, sagt Marion Immel aus Freudenberg. Töchterchen Franziska geht aber am liebsten schwimmen. „Schwimmen ist am besten, aber mit dem SUP bin ich schon bis auf die andere Seite gepaddelt“, erzählt sie.

An einem warmen, schönen Sommertag ist es schwer, an der Lister noch einen freien Platz zu finden. © Laura Hahn

Nicht nur Familie Immel fährt gerne mal mit dem SUP raus auf die Talsperre. „In diesem Jahr sind es noch mehr als im letzten“, bestätigt Maik Wieloch, der mit seiner Verkaufs- und Beratungsstelle „key2fun“ direkt an der Kalberschnacke zu finden ist. „Was man mit dem SUP alles machen kann, das ahnt ihr nicht“, schwärmt Wieloch. Er möchte vor allem die Begeisterung für den Wassersport vermitteln und bei den Menschen wecken. Das hat schon gut funktioniert.

Auch Familie Weimer hat am Lister-Stausee das Stand-Up-Paddling für sich entdeckt. Kinder und Großeltern sind mit dabei. © Laura Müller

Familie Weimer hat Stand-Up-Paddling auf der Lister bereits im letzten Jahr für sich entdeckt. Gemeinsam mit Kindern und Großeltern wird gepaddelt. „Wir wollen einfach einen schönen Tag hier verbringen. Das ist wie Urlaub“, sagt Familienvater Christian Weimer. Doch für das Stand-Up-Paddling müssen zunächst die richtigen Vorbereitungen getroffen werden. Kinder sollen mit Rettungswesten ausgestattet sein, die Sicherheitsleine muss unter der Kniescheibe und über der Wade befestigt werden und auch das Paddel sollte in Proportion zur Körpergröße eingestellt werden.

Die Mannschaft der Ehrenamtlichen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) wacht über die Sicherheit der Schwimmer und Paddler. © Laura Hahn

Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des DLRG können SUP-Fahrer zu einer Herausforderung werden. „Wir müssen oft gut ausweichen. Gefährlich auf dem SUP kann es außerdem werden, wenn man man nach dem Sonnenbad durch einen ungünstigen Umstand ins Wasser fällt. Das kann zum Herzstillstand führen. Da muss man wirklich aufpassen“, appelliert Pressesprecher Thorsten David. Zwar ist es in diesem Jahr noch recht ruhig, doch der Sommer ist noch lang.

Auch die DLRG ist an den Wochenenden vor Ort vertreten. Schlimme Vorfälle gab es dieses Jahr noch nicht. © Laura Hahn

So ist auch das Brückenspringen ein Sicherheitsproblem. „Es kann gut gehen, aber es ist immer wieder nicht gut gegangen“, bedauert David. Für einen gelungen Badetag an der Lister sollte also auch immer eine gewisse Vorsicht mitgebracht werden.

Nicht auf jedem Weg kommt man derzeit zur Listertalsperre, eine Straße ist gesperrt.