Negativtrend: Deutlicher Anstieg der Unfälle

Von: Frank Zacharias

Zählte zu den spektakuläreren Unfällen im vergangenen Jahr: Am 20. April stieß ein Rettungswagen bei einer Blaulichtfahrt auf der Oststraße frontal mit einem Kia zusammen, der bei Grün am McDonalds-Restaurant auf die Oststraße abbiegen wollte. Der Patient wurde dabei nicht verletzt und mit einem anderen Fahrzeug ins Klinikum Hellersen gefahren. © Klümper, Markus

Es sind nur Zahlen, die die Polizei am Mittwoch in Iserlohn vorstellte. Doch hinter jeder einzelnen stehen Schicksale – und teils traumatische Erinnerungen für die Beteiligten.

Meinerzhagen/Kierspe – Die Verkehrsunfallstatistik für die Städte Meinerzhagen und Kierspe zeigt einen negativen Trend, weist mehr Schwerverletzte als im Vorjahr auf und sogar ein Opfer, das aufgrund eines Unfalls verstarb. Anfang Oktober war es auf dem Springerweg in Kierspe zu dem tödlichen Unfall gekommen, bei dem die mutmaßliche Unfallverursacherin zunächst einfach weitergefahren war, schließlich aber doch ermittelt werden konnte. Es handelte sich um eine 94-jährige Frau.

Dieser tödliche Unfall blieb im Jahr 2022 – zum Glück – ein Einzelfall. Und doch untermauert er, was auch andere Zahlen zeigen: Die Gesamtzahl der Unfälle ist gestiegen, die Opfer sind häufiger schwer verletzt als noch im Vorjahr. 31-mal krachte es im vergangenen Jahr so heftig, dass die Beteiligten im Krankenhaus stationär aufgenommen werden mussten, damit sechsmal häufiger als noch 2021.

Besonders starker Anstieg in Kierspe

Vor allem der Anstieg an Unfällen mit leichtverletzten Personen (von 91 auf 111) sowie an Sachschadensunfällen (von 937 auf 1035) führte jedoch auch dazu, dass die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in Meinerzhagen und Kierspe deutlich um 10,94 Prozent anstieg – auf jetzt 1207 Fälle. Dabei ist der Anstieg in Kierspe besonders auffällig, verzeichnete die Polizei doch allein hier gleich 115 Unfälle mehr als im Jahr 2021 (+26,56). Zum größten Teil handelte es sich zwar um reine Sachschadensunfälle, aber auch die Zahl der Schwerverletzten ist in Kierspe massiv angestiegen: von zehn im Jahr 2021 auf 16 im vergangenen Jahr. In Meinerzhagen gab es in 2022 hingegen mit 659 Unfällen nur vier mehr als im Vorjahr.

Der generelle Anstieg der Verletztenzahl zieht sich durch fast jede Altersstatistik: Sei es bei den bis 14-jährigen Kindern (von 16 auf 27 Fälle), bei den 15- bis 17-Jährigen (von 13 auf 19) oder auch bei den jungen Erwachsenen (von 32 auf 36) und den Erwachsenen (von 17 auf 24). Und auch der allgemeine Trend zum Fahrradfahren wird durch die Statistik abgebildet: Von 25 Unfällen mit Fahrrädern oder Pedelecs im Jahr 2021 stieg die Zahl auf 33 im Jahr 2022 an. In neun Fällen verletzten sich die Fahrradfahrer dabei schwer (2021: 4).

Viele Unfallfluchten nicht aufgeklärt

Einen schweren Stand hat die Polizei aber offenbar weiterhin, wenn es zu einer Unfallflucht kommt. In nur 43,5 Prozent aller Fälle konnten die Umstände und Verursacher hier im vergangenen Jahr ermittelt werden – und damit noch seltener als im Vorjahr, als der Wert bei 49,58 Prozent lag. Insgesamt 246-mal, und damit sechsmal seltener als 2021, verließen die Verursacher den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Und der war in zehn Fällen sogar besonders groß, weil auch Personen zu Schaden kamen. Hier jedoch lassen sich die Fahrer offenbar weitaus einfacher ermitteln: Denn die Aufklärungsquote von Unfallfluchten nach Personenschaden lagt bei 80 Prozent – und damit um drei Prozent höher als noch im Jahr 2021.