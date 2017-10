Unfallflucht in Mühlhofe: Mädchen angefahren und geflüchtet

Polizei: Autofahrer müsste Anprall bemerkt haben

+ © Lars Becker Die Polizei ist auf der Suche nach Unfallzeugen. Am Freitag wurde in Mühlhofe eine 16-jährige Schülerin angefahren und verletzt. Der Autofahrer flüchtete. © Lars Becker

Mühlhofe - Mit einer Prellung am Ellenbogen davon kam eine 16-jährige Schülerin am Freitagmorgen bei einem Unfall in Mühlhofe. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.