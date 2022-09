Vor Kita: Unbekannter fährt Kind (2) an und flieht - Mutter unter Schock

Von: Frank Zacharias

Mit einem Rettungswagen wurde ein zweijähriger Junge ins Krankenhaus gebracht, nachdem er auf dem Heimweg von der Kita angefahren wurde. © Symbolbild: Marcel Kusch/dpa

Ein Kind musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, die Mutter stand unter Schock: Eine besonders gravierende Unfallflucht hat sich am Dienstagvormittag in Meinerzhagen ereignet.

Meinerzhagen - Wie die Polizei mitteilt, hatte die Mutter ihren zweijährigen Sohn am Dienstag gegen 10.40 Uhr aus dem DRK-Kindergarten am Schulplatz abgeholt und war mit ihm zu Fuß auf dem Weg zum geparkten Auto. Auf dem Parkplatz fuhr ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin das Kind an, sodass es leicht verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte den Zweijährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Weiteres Auto soll hinter Unfallwagen hergefahren sein

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, konnte die Mutter des Kindes zunächst nicht sagen: Sie stand unter Schock und war daher auch nicht in der Lage, weitere Informationen zu Farbe oder gar Kennzeichen des Fahrzeugs machen. Es habe sich aber in der Folge in Richtung Birkeshöhstraße entfernt. Nach Angaben der Mutter sei jedoch ein weiteres Fahrzeug hinter dem Flüchtigen hergefahren.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder auch zum flüchtigen Fahrzeug und/oder dem oder der Fahrer(in) machen können, werden dringend gebeten sich, unter der Rufnummer 02354/91990 bei der Polizei Meinerzhagen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.