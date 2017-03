Verletzter Fußgänger: Fahrer sollte sich melden

Meinerzhagen - Leicht verletzt wurde am Dienstag in Meinerzhagen ein Fußgänger im Kreuzungsbereich der Landstraßen 173 und 306 (Schwenke).

Ein schwarzer Kleinwagen befuhr um 6.15 Uhr die L 173 aus Richtung Bleche kommend in Richtung L 306 (Marienheide). „Beim Linksabbiegen übersah der Fahrer den auf der Fußgängerfurt in Richtung Schwenke querenden Fußgänger“, heißt es im Polizeibericht. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Im Anschluss erhob er sich wieder. Vor Ort einigten sich Fußgänger und Autofahrer, dass man keine Ansprüche aneinander habe. Beide Parteien entfernten sich in ihre Zielrichtungen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, bekam der Fußgänger später Schmerzen und musste einen Arzt aufsuchen. Er brachte daraufhin den Vorfall nachträglich zur Anzeige. Vom dem Autofahrer ist bisher lediglich bekannt, dass er um die 30 Jahre alt und dunkelhaarig ist. Es soll sich um einen Mitteleuropäer handeln, der akzentfreies Deutsch sprach.

„Auf Grund der Einigung vor Ort wird hier nicht wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt“, heißt es unzweideutig seitens der Polizei. Hinweise bitte an die Polizei Meinerzhagen unter der Rufnummer 02354/91990, oder Durchwahl 919972-09 direkt ans Verkehrskommissariat.