Kradfahrer stürzt - und muss büßen

Meinerzhagen - Gleich doppelt bestraft wurde am Montagabend ein 28-Jähriger, der mit seinem Krad auf der Straße Schlund unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilt, kam er gegen 19.25 in einer Tempo-30-Zone nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 28-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am rechten Bein. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zur Überraschung der Beamten wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht über den erforderlichen Führerschein verfügte. Eine zusätzliche Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis war die Folge.