Schwerer Unfall in Höhe des Penny-Marktes

Meinerzhagen – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Oststraße in Höhe des Penny-Marktes.

Zwei Autos fuhren hintereinander stadtauswärts in Richtung Autobahn. Der hintere Fahrer überholte dann den vor ihm fahrenden Wagen in dem Bereich, in dem die Straße zweispurig wird. Laut Polizei zog in diesem Moment auch der vorausfahrende Wagen nach links, um zu überholen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls in die Leitplanke am linken Fahrbahnrand geschleudert. Sowohl der 59-jährige als auch der 42 Jahre alte Unfallbeteiligte wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro, an einer beschädigten Laterne und an der Leitplanke beziffert die Polizei den Schaden auf 5000 Euro. Im Einsatz waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst.