Meinerzhagener fährt 18-Jährigen an und flüchtet - Marienheider schwer verletzt

Auto kollidiert mit Fußgänger

+ © Klümper Die Landstraße 306 musste nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt werden. © Klümper

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samtagmorgen in Meinerzhagen ein 18-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Der beteiligte Pkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, konnte aber später auf einem Firmenparkplatz in der näheren Umgebung aufgefunden werden.