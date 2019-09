Unfall auf der A45: Fahrer verliert Kontrolle, Wagen landet in Böschung

Meinerzhagen - Glück im Unglück hatte ein BMW-Fahrer am Samstagmittag auf der A45. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Mann, während er in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs war, die Kontrolle über seine Limousine.

In Höhe der Autobahnanschlussstelle Meinerzhagen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchpflügte regelrecht eine Rasenfläche, durchschlug die Leitplanke und bleib in der Böschung stecken. Der BMW, der sich inzwischen auch gedreht hatte, verhakte sich dabei mit einem Baum.

Doch der Fahrer hatte noch Glück: Er konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, außerdem befand sich kurz nach dem Unfall ein Rettungswagen auf dem Heimweg. Die Besatzung kam gerade aus dem Klinkum Lüdenscheid und wollte zurück zur Meinerzhagener Rettungswache fahren. Als die Sanitäter die Unfallstelle erblickten, fuhren sie direkt in Gegenrichtung wieder auf die Autobahn.

Der BMW-Fahrer stand zu diesem Zeitpunkt bereits neben seinem Auto und war ansprechbar. Dennoch wurde ein Notarzt alarmiert und es dauerte recht lange, bis der Verunfallte den Weg ins Krankenhaus antrat. Zu dem Grad seiner Verletzungen können derzeit weder Feuerwehr noch Polizei Auskunft geben.

Wagen verhakt sich an Baum

Die Feuerwehr musste sich in erster Linie darum kümmern, die Bergung des Autos vorzubereiten. Nach Aussage des Einsatzleiters der Feuerwehr hat sich der BMW an einem Baum so verhakt, dass dieser gefällt werden musste. Erst dann hatte ein Abschlepper eine Chance, das Auto herausziehen zu können. Vorab mussten die Wehrleute aber gleich zwei Batterien abklemmen, damit keine unnötigen zusätzlichen Gefahren entstehen.

+ Die Feuerwehr führte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. © Klümper

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden noch keine Aussagen getroffen. Allerdings dürfte das noch recht junge Auto kaum noch zu retten sein, obendrein muss die Leitplanke auf etlichen Metern wieder repariert werden und es ist ein erheblicher Flurschaden entstanden.

Für den Verkehr war der Unfall nur eine eher geringe Beeinträchtigung. Die Autofahrer konnten auf die A45 vorsichtig auffahren, weshalb kein nennenswerter Rückstau entstand.