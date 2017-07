Drei Autos demoliert und auf dem Dach gelandet

Hunswinkel - Auf dem Dach landete ein Auto bei einem Verkehrsunfall in Hunswinkel, nachdem der Fahrer mit seinem Wagen zuvor drei weitere parkende Autos beschädigt hatte.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen um 5.19 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 56-Jähriger auf der Listerstraße in Richtung Attendorn. Kurz vor dem Ortsausgang Hunswinkel sei er mit seinem VW Polo nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und danach die Zufahrt zu einem am Hang gelegenen Haus hinauf gefahren, berichtet die Polizei.

Das Auto des Mannes stieß gegen ein an der Auffahrt geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses nach vorne auf ein weiteres Auto geschoben, das wiederum gegen einen dritten Wagen stieß. Der VW Polo des Meinerzhageners überschlug sich an der Böschung und landete schließlich auf dem Dach. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Vorsichtshalber wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Neben der Polizei wurde auch der Löschzug Haustadt der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte, die mit vier Fahrzeugen ausrückten, kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt um die Erstversorgung des Unfallopfers und beseitigten auslaufende Betriebsstoffe.

Den Gesamtschaden an den insgesamt vier Autos schätzt die Polizei auf etwa 18 000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde von den Beamten zur technischen Überprüfung sichergestellt.