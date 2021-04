Glatte Straßen im MK: Auto überschlägt sich und landet auf Dach - Fahrer verletzt

Glatte Straßen haben einen Unfall im MK verursacht. Ein Autofahrer, der mutmaßlich auch zu schnell unterwegs war, landete mit seinem Wagen auf dem Dach.

Meinerzhagen - Der Wintereinbruch am Osterwochenende wurde auch einem Autofahrer aus Haltern am See zum Verhängnis. Der 64-Jährige war am Montagnachmittag mit seinem Opel Insignia auf der Landstraße 323 in Höhe Meinerzagen-Schlenke unterwegs, als er aufgrund von einsetzender Glätte

völlig die Kontrolle über sein Auto verlor.

Der Wagen schleuderte in eine Böschung, hinterließ dort eine Schneise der Verwüstung und

überschlug sich dann. Der Fahrer hatte dabei viel Glück im Unglück, er konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus, die Polizei geht aber von eher leichten Verletzungen aus. Das Auto wurde aber schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Landstraße 323 blieb für die Dauer von Rettung, Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt.



Obgleich Straßenglätte sehr tückisch einsetzte, hatten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme wenig Verständnis für das Fahrmanöver: Der Fahrer war nicht nur mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs, sondern generell viel zu schnell. Erlaubt sind an der Stelle Tempo 50, doch die Polizei ist sich sicher, dass der aus der Grenze zum Münsterland stammende Mann zum Unfallzeitpunkt etwa 80 km/h auf dem Tacho gehabt haben muss.

Es liegt eine Zeugenaussage eines Ersthelfers vor, der selbst zugab, vor dem Opel mit eben dieser überhöhten Geschwindigkeit gefahren zu sein. Die Polizei stuft die Angaben als glaubwürdig ein und hält sie angesichts des Spurenbildes auch für plausibel. Ob der Zeuge aufgrund seiner Einlassung ebenfalls ein

Strafmandat erhielt, ist nicht bekannt.