Unfall bei Entsorger: Mitarbeiter fällt in Tank

Meinerzhagen - Ein schwerer Unfall hat sich am späten Donnerstagvormittag auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs im Meinerzhagener Gewerbegebiet Grünewald ereignet.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Unternehmen gerufen, das im Bereich der Entsorgung von flüssigen Abfällen und Industriereinigungen tätig ist.

Nach ersten Informationen fiel ein Mitarbeiter der Firma PS Umweltdienst aus bislang ungeklärten Gründen aus etwa sechs Metern Höhe in einen leeren Kunststofftank. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden musste. Der Mann sei aber ansprechbar gewesen, wie Feuerwehrleiter Christian Bösinghaus, der ebenfalls vor Ort war, erklärte.

Im Einsatz waren neben dem Notarzt und Rettungsdienst auch 25 Kräfte der Löschgruppe Willertshagen sowie des Löschzugs Meinerzhagen. Sie konnten den Mann mithilfe einer Säbelsäge aus dem Tank befreien.