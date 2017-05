Unfall beim Drag Day in Meinerzhagen: Ein Schwerverletzter

Kollision mit fünf Fahrzeugen

+ © Polizei Märkischer Kreis Beim Drag Day in Meinerzhagen wurde ein Teilnehmer am Samstag schwer verletzt. © Polizei Märkischer Kreis

Meinerzhagen - Der Drag Day auf dem Flugplatz in Meinerzhagen fand am Samstag ein jähes Ende. Ein Teilnehmer verlor am Nachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit fünf geparkten Besucherfahrzeugen und wurde schwer verletzt.