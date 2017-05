B54: Kradfahrer aus Lüdenscheid in Meinerzhagen schwer verletzt

Verhängnisvolle Überholversuche im Doppelpack

Meinerzhagen - Verhängnisvolle Überholversuche im Doppelpack am vergangenen Samstag auf der B54 in Meinerzhagen! Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Lüdenscheid, der nach Polizeiangaben auf gerader Strecke in einem Zug an zwei Autos vorbeiziehen wollte, wurde vom hinteren Pkw touchiert, dessen Fahrer (19) aus Meinerzhagen wiederum zeitgleich den Vordermann überholen wollte. Der Kradfahrer, der einen Helm, aber sonst keine Schutzkleidung trug, wurde schwer verletzt.