Zwei Soldaten helfen verunglückten Fahrzeuginsassen auf der A45

Autobahnunfall

+ © Zacharias Die Polizei hatte bei dem Unfall wichtige Helfer: zwei Soldaten befreiten den Fahrer aus diesem Fahrzeug. © Zacharias

Meinerzhagen – Mutiger Einsatz auf der Autobahn: Wie am Dienstag bekannt wurde, waren es zwei Soldaten des Versorgungsbataillons Unna, die die am Montagmittag bei einem Unfall an der A45-Abfahrt eingeklemmte Person befreit haben.