Unfall auf B54: War die Ampel grün oder rot?

Von: Sarah Reichelt

Welche Ampel zeigte rot? Oder gar keine? © Stefan Sauer / dpa

War die Ampel grün oder rot? Diese Frage muss nach einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung an der B54 noch geklärt werden. Zwei Fahrzeuge stießen am Mittwoch zusammen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Meinerzhagen – Auf der Kreuzung Volmestraße (B54) und Bahnhofstraße in Meinerzhagen waren zwei Personen mit ihren Fahrzeugen in einen Unfall verwickelt. Die Polizei berichtet von einem Zusammenstoß der beiden Autos am Mittwochabend gegen 21 Uhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand aber Sachschaden – und einige Fragen bleiben bisher unbeantwortet: Wer ist bei Rot gefahren? Oder standen beide Ampeln auf Grün?

Ein 52 Jahre alter Mann aus Lüdenscheid war auf der Volmestraße in Richtung Genkeler Straße unterwegs und wollte geradeaus über die bereits genannte Kreuzung weiterfahren. Zeitgleich war ein 37 Jahre alte Kiersperin mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße unterwegs. Sie wollte nach rechts auf die Volmestraße in Richtung Genkeler Straße abbiegen. Auf der Kreuzung kolldierten die beiden miteinander. Beide behaupten, dass die jeweilige Ampel grün zeigte, so die Polizei.

„Um die Aussagen der beiden Verkehrsteilnehmer zu werten“, so die Polizei, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Meinerzhagen zu melden (Tel. 0 23 54/9 19 90). Um einen Ampel-Defekt auszuschließen, wird die Schaltung der Lichtzeichenanlage derzeit überprüft.