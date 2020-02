Kaum aufgestellt - schon wieder weg: Überwachungskamera geklaut

Meinerzhagen – Waren da binnen weniger als 24 Stunden gleich zwei verschiedene Einbrecher auf dem identischen Grundstück in Meinerzhagen aktiv? Oder war's doch eher zwei Mal der gleiche Ganove? Die Polizei ermittelt und hofft dabei auf Zeugen.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Donnerstagmorgen mitteilte, war in der Nacht auf Dienstag versucht worden, auf einem Grundstück am Sulenbecker Weg in eine Gartenhütte einzubrechen.

Die Eigentümer hätten genau das am nächsten Morgen festgestellt. Sie fanden nämlich eine zerstörte Fensterscheibe sowie eine beschädigte Metallsicherung vor - und erstatteten Anzeige.

Misstrauisch geworden habe danach die Tochter eine Überwachungskamera aufgestellt. "Das Gerät blieb nicht lange im Dienst. Am selben Abend um 23.04 Uhr schickte der elektronische Wächter einen Alarm auf das Handy der Tochter.

Wer hat Verdächtiges kurz nach 23 Uhr bemerkt?

Leider bemerkte die Frau die Meldung erst am nächsten Morgen. Da bekam auf sie elektronischem Weg keine Verbindung mehr zu ihrer Kamera. Als sie nachschaute, war das Gerät verschwunden", so die Polizei.

Deren Hoffnung ruht jetzt auf Zeugen. Gefragt wird: "Hat jemand kurz nach 23 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet?"

Hinweise erbittet die Polizei in Meinerzhagen unter der Telefonnummer 02354/91990. - eB