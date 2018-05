Einbrecher mit neuer Masche

Meinerzhagen - Eine offenbar neue Masche, um Grundstücke auszukundschaften ist jetzt in Meinerzhagen bekannt geworden.

Ein Anwohner der Goethestraße berichtete gegenüber der Meinerzhagener Zeitung, dass ein ihm unbekannter Mann mit dem Foto einer Katze plötzlich im Garten auftauchte, um das Tier „zu suchen“. Der Meinerzhagener war aber skeptisch – nicht zuletzt, da der Mann äußerst interessiert die Umlage und nicht zuletzt die Hauseingänge in Augenschein nahm. Nachdem er den ungebetenen Gast von seinem Grundstück komplementiert hatte, beobachtete der Anwohner, dass der Unbekannte in einen VW Tuareg mit Dortmunder Kennzeichen stieg.

Auf Anfrage der Redaktion erklärte Polizeisprecher Dietmar Boronowski zwar, dass dieser Fall offenbar nicht zur Anzeige kam, Einbrecherbanden aber durchaus trickreich seien, wenn es um die Auskundschaftung potenzieller Ziele geht. Er appellierte erneut an die Bürger, solche Fälle unter der Rufnummer 110 zu melden.



Eine Kiersperin tat am vergangenen Freitag, 27. April, genau dies: Sie informierte unmittelbar die Polizei, nachdem unbekannte Personen an der Haustür ihrer älteren Mutter in Kierspe-Vorth um Spenden „für Kranke und Behinderte“ gebeten hatten. Nachdem ihnen kein Einlass gewährt worden war, stiegen die vermeintlichen Spendensammler in einen BMW 320er mit Dortmunder Kennzeichen, nach dem die Polizei nun fahndet.