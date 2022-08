Unbekannter sticht mit Messer auf 16-Jährigen ein - Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Von: Tobias Lawatzki

In der Skateranlage in Meinerzhagen eskaliert am Freitagabend ein Streit unter Jugendlichen. Ein Unbekannter zückt ein Messer und verletzt einen 16-Jährigen lebensbedrohlich.

Meinerzhagen - Bei einem Streit hat ein Unbekannter am Freitagabend mit einem Messer auf einen 16-Jährigen eingestochen. Der Jugendliche aus Meinerzhagen wurde dabei lebensbedrohlich verletzt, ist aber nach Angaben der Ermittler mittlerweile außer Lebensgefahr. Eine Mordkommission der Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt wegen versuchter Tötung.

Den Messerstichen vorausgegangen war ein Streit. Der 16-Jährige und seine drei Freunde wurden gegen 21.30 Uhr auf dem Gelände der Skateranlage Am Stadion in Meinerzhagen von zwei Männern angesprochen. „Es kam zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die später zu einer Rangelei führten“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Mordkommission der Polizei Hagen und der Kreispolizeibehörde im MK.

Messerstiche in Meinerzhagen: Verdächtiger flieht auf E-Scooter

Während der Rangelei stach der Tatverdächtige mit einem Messer auf den 16-Jährigen ein. Er und sein ebenfalls unbekannter Begleiter fuhren anschließend auf einem E-Scooter in Richtung Zum Eickenhahn davon.

Der Tatverdächtige wird in der Mitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: jugendliches Alter, schlank, etwa 1,80 Meter groß, Drei- Tage-Bart, dunkel gekleidet. Sein Begleiter ist laut der Beschreibung ebenfalls jugendlich und hat welliges kurzes Haar.

Messerstiche in Meinerzhagen: Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Tatverdächtigen können der Polizei gemeldet werden.

