Rücksichtslos: Unbekannter fährt 80-Jährigen an - und einfach weiter

Von: Frank Zacharias

Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Freitagmorgen in Meinerzhagen. (Symbolbild) © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Äußerst rücksichtslos hat sich offenbar am Freitagmorgen ein Autofahrer verhalten, der gegen 7.05 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Gerichtstraße unterwegs war.

Meinerzhagen - Als ein 80-jähriger Fußgänger in Höhe der Hausnummer 32 gerade einem anderen Fahrer beim Einparken einwies, fuhr der Wagen ihn an und schleuderte ihn in ein Beet. Dabei verletzte sich der Mann zum Glück nur leicht. Der mutmaßliche Unfallverursacher ignorierte jedoch die Kollision und fuhr einfach weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter Tel. 0 23 54/9 19 90.