Lkw-Fahrer durch Räuber verletzt

Meinerzhagen - Am Donnerstagmorgen wurde gegen 7 Uhr ein Lkw-Fahrer am Darmcher Grund beraubt. Dem Lkw Fahrer wurde vom Täter dabei ein Mobiltelefon und sein Laptop geraubt.

Der Täter flüchtete unerkannt. Der Lkw-Fahrer wurde nach Angaben der Polizei bei dem Raubüberfall verletzt und benötigte ärztliche Hilfe. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: Männlich, schlanke Statur, dunkel gekleidet, mit dunklem Schal vermummt, Aktentasche, weiße Turnschuhe. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Meinerzhagen, Tel. 0 23 54/9 19 90 entgegen.

Bereits am Mittwochmorgen, ebenfalls gegen 7 Uhr, wurde an gleicher Örtlichkeit ein Mann dabei beobachtet, wie dieser in das Führerhaus eines dort stehenden Lkws einstieg. Als der Fahrer die Person bemerkte und ihn anrief, flüchtete der Täter ohne Beute. Die Polizei prüft nun, ob es einen Tatzusammenhang zwischen dem versuchten Diebstahl von Mittwoch und dem Raub am Donnerstag gibt. Auch im Fall von Mittwoch nimmt die Polizei in Meinerzhagen tatrelevante Hinweise entgegen.