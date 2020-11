Einbruch in Autohaus: Fünf BMW ausgeschlachtet

Unbekannte Täter waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Heerstraße unterwegs – und sorgten für hohen Sachschaden.

Meinerzhagen - Sie verschafften sich Zutritt zu einem Autohaus und schlachteten fünf BMW aus, zwei 1er sowie jeweils einen 2er, 5er und 7er. Die Diebe entwendeten Motorhauben, Stoßstangen und Teile der Innenausstattung.

Außerdem sucht die Polizei unbekannte Täter, die im Bereich Krabben (Valbert) am Samstag gegen 14 Uhr die Kunststoffverpackungen zweier Glasfaser-Netzverteiler anzündeten, die am dortigen Schalthaus gelagert worden waren. Dabei entstand leichter Sachschaden. Am gleichen Tag, um 19.42 Uhr, brannte eine Papiertonne an der Goethestraße in der Korbecke. Hierdurch wurde sowohl die Tonne, als auch ein Zaun beschädigt.

Polizei erbittet Hinweise

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter Tel. 0 23 54/9 19 90 entgegen