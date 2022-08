Bremsanlage manipuliert: Polizei ermittelt

Von: Frank Zacharias

Teilen

Die Polizei ermittelt zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. (Symbolbild) © Ina Fassbender/dpa

Was und wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar – fest steht aber, dass sie lebensgefährlich hätte enden können:

Meinerzhagen - Wie die Meinerzhagener Polizei am Freitag mitteilte, manipulierten Unbekannte offenbar am Dienstag, 23. August, die Bremsanlage eines roten Fahrzeugs aus Gummersbach, das an der Lortzingstraße in Höhe der Hausnummer 14 abgestellt war.

„Glücklicherweise wurde die Manipulation beim Losfahren frühzeitig durch laute Knackgeräusche bemerkt, sodass weitere, möglicherweise schwerwiegendere Folgen ausblieben“, heißt es im Bericht der Polizei, die nun Personen sucht, die im Tatzeitraum 7.20 bis 16.15 Uhr am Dienstag verdächtige Personen an dem roten Auto gesehen haben. Hinweise erbittet sie unter Tel. 02354-91990.

In jüngster Zeit kam es in Meinerzhagen immer wieder zu Manipulationen an Fahrzeugen - allerdings wurden dabei Radmuttern gelöst.