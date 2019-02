Mysteriöse "Spende" verschlägt Mittendrin-Team die Sprache

+ © Jürgen Beil Der Inhalt der Säcke ist laut Martina Bettinger (links) und Angelika Freyer unbrauchbar. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - Eigentlich freut sich Beate Fernholz über jede Kleiderspende. Was die Mitarbeiterin des Sozialen Bürgerzentrums „Mittendrin“ am Prumbomweg allerdings in dieser Woche vor der Eingangstür der Einrichtung vorfand, verschlug ihr die Sprache.