Einbruch in Tankstellen-Container und Flucht mit einem Van

Meinerzhagen - Ausgerechnet an Heiligabend beobachteten Zeugen gegen 1.10 Uhr verdächtige Gestalten an der Oststraße.

„Auf dem Gelände einer Tankstelle hatten sich mehrere Personen Zutritt zu einem Container verschafft, der gegenwärtig als Verkaufsraum dient“, heißt es im Bericht der Kreispolizeibehörde.

Sie nahmen Zigaretten an sich und flüchteten. Die drei schwarz gekleideten Männer stiegen in einen silberfarbenen Van, in dem ein Fahrer saß, und fuhren Richtung anliegendem Wohngebiet davon. Es entstanden etwa 500 Euro Sachschaden. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief bisher ergebnislos.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter der Rufnummer 0 23 54/9 19 90 entgegen.