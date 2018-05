Umfangreiches Programm zum Meinerzhagener Frühling

Meinerzhagen - Der verkaufsoffene Sonntag, ein buntes Bühnenprogramm, eine Autoschau sowie weitere Attraktionen sollen am Sonntag in die Innenstadt locken. Von 12 bis 17 Uhr findet dort der Meinerzhagener Frühling statt.

Die traditionelle Eröffnung mit Fassanstich wird an der Bühne an Pollmanns Eck sein. Gemeinsam mit Bürgermeister Jan Nesselrath sowie Michael Berkenkopf, Geschäftsführer der Stadtwerke Meinerzhagen, eröffnet Volksbank-Vorstand Roland Krebs den Meinerzhagener Frühling ab 12 Uhr.

„Für zünftige musikalische Unterhaltung sorgt der Fanfarenzug Meinerzhagen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Zeitgleich werden die lokalen Autohändler im Stadtzentrum ihre Produktneuheiten präsentieren.

Chöre, Fitness und Covermusik

Die Besucher erwarte auf der Bühne bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit dem Kinderchor Kohlbergspatzen, dem World Gym Meinerzhagen sowie der Schülerband des Evangelischen Gymnasiums, schreiben die Organisatoren weiter.

Für den Nachmittag sind verschiedene Musik-Acts geplant: Nadine Conrad und Christian Schmitt sowie das Musik-Duo Ich+Du, bestehend aus Klaus Sonnabend und Christian Breddermann, treten auf. Während des ganzen Tages spielt, auf Einladung des Komitees Städtepartnerschaft, die holländische Band De Kamper Eilanders an verschiedenen Stellen der Stadt.

"Zahlreiche Köstlichkeiten"

Ein umfangreiches kulinarisches Angebot bieten Vereine und Unternehmen vor Ort. Sie werden die Besucher mit „zahlreichen Köstlichkeiten“ versorgen.

So biete das Komitee Städtepartnerschaft beispielsweise Käse aus der holländischen Partnerstadt Kampen sowie französischen Wein an, der Männerchor bereitet wieder seine Champignon-Pfanne vor, die türkisch-islamische Gemeinde Uhud präsentiere landestypische Spezialitäten und „die Metzgerei Hoffmann brutzelt Leckeres am Grillstand“, heißt es in der Mitteilung zum Fest.

Autoschau der lokalen Händler

Zur Autoschau präsentieren die Händler Busenius, das Meinerzhagener Autohaus, Autohaus Starke sowie Mercedes Jürgens ihre Fahrzeug-Neuheiten. Entlang der Hauptstraße sind weitere Aktionen zum Fest-Sonntag geplant.

Die Volksbank im Märkischen Kreis, die den Meinerzhagener Frühling federführend begleitet, hat für die kleineren Gäste das Feuerrote Spielmobil organisiert. Dieses wird vor der Geschäftsstelle der Bank an der Hauptstraße stehen. Während sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben, können die Eltern am Volksbank-Stand verweilen. Dort gebe es für Kunden außerdem eine Überraschung.

Viele Aktionen der Einzelhändler

Zum Meinerzhagen Frühling haben zahlreiche Einzelhändler ihre Geschäfte geöffnet und laden zum Sonntags-Einkauf ein. Zusätzlich zum normalen Verkauf wollen sie ein Programm anbieten, heißt es in einem Presseschreiben. „Wir haben uns viele schöne Aktionen ausgedacht.“

Dazu gehören unter anderem Rabatt-Aktionen, Gutschein-Aktionen aber auch kulinarische Vorhaben. Und auch Gäste bieten ihre Waren – unter anderem Handarbeiten – an der Kirchstraße an. Damit diese wieder farbenfroher werde, wird dort für Kinder ein großer Eimer mit Kreide stehen. Die Organisatoren: „Damit die wieder schön bunt wird.“