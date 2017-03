Kleinkunst mit dem Duo Two Feelings

Die Formation Two Feelings aus Lüdenscheid tritt am Samstag an der Genkeler Straße auf. - Archivfoto: Othlinghaus

Meinerzhagen - Am Samstag findet auf der Kleinkunstbühne des TuS Meinerzhagen an der Genkeler Straße 24 ein Konzertabend statt. Der Titel des Abends lautet diesmal: „Ich packe meine Cover“ – mit dem Duo Two Feelings. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Ich packe meine Cover“ soll ein Abend sein im Zeichen bekannter Lieder und Musiker, die ihre eigenen Versionen präsentieren. „Ein Abend mit guter Stimmung, an dem Mitsingen erwünscht ist“, wie es in der Einladung heißt. Den Auftakt gestalten immer die eingeladenen Gäste. Im Anschluss an das ungefähr einstündige Set ist die Bühne frei für jeden, der ein gecovertes Lied beisteuern möchte. „Also bringt euer Instrument mit und lasst die Zuhörer jubeln.“

Sarah Redding (Gesang) und Marco Zeisig (Gitarre) sind seit 2016 zusammen als Duo Two Feelings unterwegs und wollen ihre Zuhörer mit gecoverte Songs aus den Bereichen Rock und Pop begeistern.