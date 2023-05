Viele Trucker-Liebhaber auf dem Flugplatz

Von: Monika Salzmann

Mit Kind und Kegel reisten die Treffen in Meinerzhagen an. Viele brachten ihre Familien mit. © Salzmann

Drei Tage stand der Flugplatz im Zeichen der guten Sache.

Meinerzhagen - Für drei Tage nahmen Trucker aus ganz Deutschland und darüber hinaus den Flugplatz Meinerzhagen am vergangenen Wochenende beim ersten „La Familia“ Trucker-Treffen im Dienst der guten Sache „in Besitz“. Rund 250 Fahrerinnen und Fahrer folgten der Einladung von Organisator Pascal Carvalho aus Attendorn zum Treffen auf dem Flugplatzgelände.

Sogar aus den Niederlanden und Liechtenstein reisten Trucker zum Treffen, dessen Erlös für das Kinder- und Jugendhospiz in Olpe und die Kinder-Krebs-Station in Düsseldorf bestimmt war, an. Vom Kinder- und Jugendhospiz, dessen stellvertretende Einrichtungsleitung Rebecca Kranz mit einem Info-Stand vor Ort war, gab’s für das unermüdliche Engagement von Pascal Carvalho ein Riesenlob. „Das ist eine tolle Aktion“, lobte sie. Carvalho stehe der Einrichtung, die sich zu 50 Prozent aus Spenden finanziert, schon länger zur Seite. Unter anderem habe er für das Hospiz, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, eine Bobbycar-Olympiade und einen Showkampf im Kickboxen organisiert. „Es ist toll, dass sich jemand eine solche Mühe macht.“



Menschen, die dabeibleiben, seien wichtig. Via Internet, Plakate und TikTok, wo er bereits 18 000 Follower besitzt und sich einen guten Namen gemacht hat, machte Pascal Carvalho, der selbst Trucker ist und Stahl fährt, seine Idee bekannt – und erfuhr viel Unterstützung. „Solange ich die Kraft habe, werde ich das auch weiterhin machen“, sagt er zu seinem sozialen Engagement. Ein Trucker-Treffen war immer sein Traum. Mit wie viel Herzblut er bei der Sache ist, war beim „La Familia“-Fest unschwer zu erkennen. Trotz des größtenteils kühlen, unbeständigen Wetters – lediglich am Sonntag ließ sich die Sonne blicken – war die Stimmung unter den Truckern bestens. Teilweise mit der ganzen Familie reisten die Fahrer zum Treffen an.



Lkw-Parade auf der Landebahn. Erhielten Pokale für die schönsten Trucks: JayJay ter Horst aus den Niederlanden mit einem Scania 164 480 (Platz 1), André Hommen mit einem DAF XGX 530 (Platz 2) und Heinz Hahnrath mit einem Mercedes Benz 18/53 Actros (Platz 3) – von rechts. © Salzmann

Schier endlos war die farbenfrohe „Brummi“-Parade auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes, wo die Trucker-Community zum Austausch und Fachsimpeln zusammenkam und technikbegeisterte Schaulustige leuchtende Augen bekamen. Viele machten aus dem Treffen ein Event und brachten Pavillons, Campingstühle oder Bierzeltgarnituren zum Treffen mit. Zu sehen gab’s reichlich und viel: angefangen vom reinen E-Lkw – durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert – über Kranfahrzeuge, deren ausgefahrene Kräne schon weitem auf die außergewöhnliche Veranstaltung auf dem Flugplatz aufmerksam machten, bis zur Trucker-Church, großen Autotransportern und Begleitfahrzeugen für den Schwerlastverkehr. Mal prangte Bud Spencer auf einem individuell folierten Führerhaus, mal war Falco der Star, der ins Auge stach. Alle Fahrzeuge, ob aus dem Hause MAN, DAF oder Iveco und wie sie alle hießen, waren auf Hochglanz poliert und boten – dicht an dicht in Reih und Glied aufgestellt– einen Anblick, den man nicht alle Tage sieht.

Lobende Stimmen waren allerorts zu hören. Von „Respekt! Der Aufwand und die Arbeit!“ bis „Tolle Aktion!“ reichte das Lob. Auch das Rahmenprogramm der drei Veranstaltungstage, das von der Afterworkparty mit DJ am Anreisetag bis zur Mallorca-Party und Live-Musik durchweg unentgeltlich auftretender Bands reichte, konnte sich sehen lassen. Für die kleinen Besucher gab’s zwischen den Brummis Spiel und Spaß – angefangen bei Hüpfburgen zum Herumtollen und einem Riesen-Dartspiel bis zum Fahrspaß mit den Fahrzeugen des Attendorner Spielmobils. Kurzentschlossen machte selbst das THW Gummersbach, das sich der Fahrzeugschau anschloss, bei der Aktion mit.

Auch an das Catering und Sanitäreinrichtungen war gedacht. Feuerwehr, DRK und THW waren für den Fall der Fälle vor Ort. Servicewagen von Werkstätten, Verkaufsstände mit Lkw-Zubehör aus Dänemark und Holland und andere Verkaufsstände rundeten das Angebot. Zur Unterhaltung hatte Pascal Carvalho die Coverband Darcy’s Fault, das Männerballett Ihnetal, Balladensängerin Mareike B. und die Coverband Nightlife aus Elspe eingeladen. Ein „Einhorn“ sammelte Spenden ein. Über Pokale für die schönsten Trucks durften sich JayJay ter Horst, André Hommen und Heinz Hahnrath freuen.