Erstes Trucker-Festival für kranke Kinder im MK

Von: Sarah Lorencic

Pascal Carvalho bei der Spendenübergabe des Erlöses aus seiner Bobbycar-Olympiade. Jetzt will er mehr erreichen. © Carvalho

100 Anmeldungen sind schon bei Pascal Carvalho eingegangen. Vom 28. April bis zum 1. Mai veranstaltet er am Flugplatz in Meinerzhagen das erste Trucker-Treffen von „La Familia“, einer Gruppe, die bald ein Verein werden soll.

Meinerzhagen – Auf TikTok gegründet, setzen sich die Mitglieder für hilfsbedürftige Kinder ein, generieren und sammeln Spenden – ausschließlich für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe. Auch das Trucker-Treffen wird zugunsten des Hospizes stattfinden, erstmals auch für die Kinder-Krebsstation in Düsseldorf. Eine Herzensangelegenheit für den Attendorner. Er selbst ist Vater zweier Kinder, die gesund und glücklich sind, wie er sagt. Doch dass das nicht selbstverständlich ist, weiß er. Und so will er Kinder und Familien unterstützen, die ein anderes Schicksal haben.

Geholfen hat ihm dabei der Erfolg auf dem Videoportal TikTok. Mit der wachsenden Follower-Zahl wuchs sein Netzwerk und er konnte aus Reaktionen auf seine Videos etwas Geld generieren. Das reinvestierte er immer und immer wieder. Erst ging das Geld direkt nach Olpe, dann fing er an, kleine Events zu veranstalten. Eine Bobbycar-Olympiade in Wallenhorst etwa oder den Kampf gegen eine Kickbox-Weltmeisterin in Mannheim. Die Erlöse gingen immer von der Ferne ins Sauerland. Jetzt hat er erstmals eine Veranstaltung in der Region auf die Beine stellen können, wurden ihm doch zuvor immer Steine in den Weg gelegt, wie er sagt.

100 Anmeldungen liegen schon vor

Der Flugplatz Meinerzhagen ist zwar nicht der Heimatort Attendorn, aber nah dran, und bietet alle Möglichkeiten für das Zusammenkommen der Trucker aus Deutschland und auch weiter weg. Kommen kann jeder an den drei Tagen, Trucker oder auch Camper können an dem letzten Aprilwochenende am Flugplatz übernachten und müssen sich dafür anmelden. 100 Anmeldungen sind schon eingegangen, Anmeldeschluss ist der 15. März. Es bleibt abzuwarten, wie viele Menschen am Ende an der ersten Veranstaltung dieser Art und Größe teilnehmen.

Geboten wird einiges, dafür sorgt der Attendorner mit aller Kraft und dankt dafür seinem Arbeitgeber, der Spedition Wilhelm Bartels aus Rosengarten mit Sitz in Hamburg, für die er Lebensmittel durch Deutschland fährt. Der Truck steht bei ihm wie bei vielen Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern und wird auch am 28. April am Flugplatz geparkt und bestaunt werden können.

Kritik an Truckern prallt ab

Hart wirken die Männer und Frauen der Szene. Doch zusammenkommen sie, um kranken Kindern letzte Wünsche erfüllen zu können und den Rest des Lebens schön zu gestalten. Aber es gibt so oft falsche Bilder und Vorurteile. Die derzeitige Kritik aus der Region prallt an Pascal Carvalho ab. „Zwei Jahre wurden wir in der Pandemie hoch gelobt, jetzt ist der Lkw-Fahrer wieder der, der die Straßen verstopft“, sagt der 45-Jährige. Fürs Image macht er die Veranstaltung nicht, das haben die Trucker gar nicht nötig. „Jeder weiß im tiefsten Herzen, dass es ohne uns keine Konsumgüter geben würde“, sagt er. Er ist seit mehr als 20 Jahren im Job und weiß, wovon er redet. Reich machen ihn seine Kinder, sagt er. „Kein Geld der Welt macht mich reich wie meine Kinder.“

Da wundert es kaum, dass es auch ein buntes Kinderprogramm auf dem Trucker-Fest geben wird. Spiel- und Bastelmöglichkeiten, kleine Workshops und Veranstaltungen für Kinder, eine Hüpfburg, Kinderfahrzeug-Parcours, Kinderschminken und ein Eltern-Kind-Programm in einem extra Kinder-Bereich.

Organisiert hat Pascal Carvalho eine Veranstaltung dieser Art und Größe noch nicht. Aber er traut sie sich zu: „Ich bin ein verrückter Typ, ich traue mir alles zu“, sagt er. Stolz ist er auf jede Band, jeden Act und DJ, die alle auf ihre Gage zu Gunsten des Hospizes verzichten werden. Kommen werden die Live-Band Darcy’s Fault, die Coverband Night Life und Dj TaiLo, der mit 80er- und 90er-Jahre-Hits sowie klassischer Mallorca-Musik Stimmung machen wird.

Als Unterstützung geholt hat sich der gebürtige Portugiese Christian und Stefan Gräwe, die eine Eventfirma haben. Ansonsten wird das kleine Festival in Eigenregie geplant.

Was noch fehlt, sagt er, sind ein oder zwei Firmen, die als Sponsoren unterstützen. Wachdienst und sonstige Sicherheitsvorkehrungen sind nicht so günstig und am Ende soll genügen Geld für das Hospiz übrig sein.

Zwei Millionen Euro brauche das Hospiz im Jahre, sagt Carvalho. Eine davon muss nur aus Spenden generiert werden. Und wenn es nur „ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, der von uns kommt“, sei das schon gut. Sollte das Trucker-Festival gut ankommen, kann sich der Attendorner vorstellen, die Veranstaltung zu wiederholen.

Auf einen Blick

Das La Familia Trucker-Fest findet vom 28. April bis zum 1. Mai statt. Los geht es am Freitag um 16 Uhr, Ende ist am Sonntagabend. Für alle, die am Flugplatz, Steinsmark 2, übernachten, gibt es Frühstück. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an trucktreffen-Meinerzhagen@web.de. Wer nur das Fest besuchen möchte, muss sich nicht anmelden und kann einfach vorbeischauen.