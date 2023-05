Trucker Treffen in Meinerzhagen

Trucker-Fest für kranke Kinder wird wiederholt

Von: Sarah Lorencic

250 Lkw waren nach Meinerzhagen zum „La Familia“-Truckerfest gekommen. Darunter gab es viele besondere Fahrzeuge - wie dieses hier. © Jakob Salzmann

Nach dem Fest ist vor dem Fest. Das Trucker-Treffen, das Spenden für Kinder im Hospiz gesammelt hat, wird wiederholt.

Meinerzhagen – „Es war bombe“, sagt Pascal Carvalho zum ersten Trucker-Treffen am vergangenen Wochenende von „La Familia“. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Spenden für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe zu generieren. Passend zu seinem Beruf als Lkw-Fahrer organisierte der Attendorner das Trucker-Treffen auf dem Flugplatz.

Rund 250 Lkw waren gekommen und verbrachten die Tage von Freitag bis Montag auf der Landebahn. Es gab Essen und Getränke, am Tage sowie abends außerdem ein volles Programm für Groß und Klein. Von Kinderschminken bis zum DJ-Set war für jeden etwas dabei.



6000 Euro Spenden - und es werden noch mehr

Die Einnahmen der Tage gehen alle als Spende ans Hospiz, ein kleiner Teil auch an die Kinderkrebsstation einer Düsseldorfer Klinik. 6000 Euro konnte Pascal Carvalho bereits jetzt ans Hospiz überweisen und freut sich sehr über die bisher größte Spende, die er der Einrichtung je zugute kommen lassen konnte. Mehrere kleine Events wie ein Bobby-Car-Rennen gab es in der Vergangenheit. Aber nichts war so groß wie das Trucker-Fest. Ein paar Rechnungen muss der Attendorner noch bezahlen, dann geht die restliche Summe auch ans Hospiz und an die Kinderkrebsstation.

Anmelden konnten sich Trucker bis Mitte März. Doch auch spontan am Samstag wurden noch Fahrer auf das Fest aufmerksam und kamen vorbei. Weil die Veranstaltung so gut frequentiert und angenommen wurde, hat der Organisator beschlossen, das Trucker-Fest 2024 zu wiederholen: für ein Wochenende der anderen Art in Meinerzhagen, vor allem aber für die Kinder, denen mit dem Geld etwas Gutes getan werden soll. Pascal Carvalho werde immer vorrangig dem Hospiz spenden, würde beim nächsten Mal auch gerne etwas an eine Einrichtung für Kinder in Meinerzhagen spenden. Das kann eine Kita sein, die etwas Neues anschaffen möchte. Für Tipps ist er dankbar.

