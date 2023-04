Trucker-Familien-Fest: 240 Lkw rollen für sterbenskranke Kinder an

Parade in bunten Farben: 240 Lkw werden zur Schau stehen und das La Familia Trucker-Fest zu etwas ganz Besonderem machen. © Herzog

In rund zwei Wochen findet das erste große Trucker-Fest für die ganze Familie auf dem Flugplatz Meinerzhagen statt. Was geboten wird, gibt es hier auf einen Blick.

Meinerzhagen – In rund zwei Wochen ist es so weit und das erste La Familia Trucker-Treffen findet auf dem Flugplatz Meinerzhagen statt. Wie Organisator Pascal Carvalho auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, haben sich 240 Trucks angemeldet. Anmeldeschluss war der 15. März.

Die Lkw kommen aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern nach Meinerzhagen angereist. Die weiteste Fahrt hat ein Teilnehmer aus Norwegen. Am 28. April reisen die Teilnehmer mit ihren Trucks an und schlafen bis zum 1. Mai in ihren Fahrzeugen. Von Freitag bis Montag wird ihnen und allen Fest-Besuchern ein buntes Programm geboten. Live-Musik gibt es von der Band Darcy’s Fault, der Coverband Night Life und Dj TaiLo, der mit 80er- und 90er-Jahre-Hits sowie klassischer Mallorca-Musik Stimmung machen will.

Programm: Von Live-Musik bis zur Hüpfburg

Für Essen und Trinken sowie ein Kinderprogramm wird ebenfalls gesorgt. Es wird Spiel- und Bastelmöglichkeiten, kleine Workshops und Veranstaltungen für Kinder, eine Hüpfburg, Kinderfahrzeug-Parcours, Kinderschminken und ein Eltern-Kind-Programm in einem extra Kinder-Bereich geben. Das wundert nicht, denn die Veranstaltung wird zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes Balthasar in Olpe organisiert, um Spenden für die Einrichtung zu organisieren.