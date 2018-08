Sechs starke Motoren sorgen für Antrieb

Meinerzhagen - Sechs stationäre Motoren sorgen ab sofort für ein zügiges und materialschonendes Ein- und Ausfahren der Tribünen in der Turnhalle Rothenstein. Der bisherige Einsatz eines mobilen Antriebs erforderte erheblich mehr körperlichen und Zeiteinsatz.

Sie waren bereits am Mittwoch aus dem gut 400 Kilometer entfernten Malsch bei Karlsruhe angereist, die beiden Monteure der Firma Wagner-Tribünentechnik. Ihr Ziel: die Turnhalle im Schulzentrum Rothenstein. Ihr Auftrag: die Montage von sechs Antriebsmotoren für die Tribünenanlage.

Schon seit Langem kennt Paul Wagner, Sohn des Firmeninhabers, die Anlage in der Halle. Denn diese ist schon älter als 40 Jahre und wurde auch von ihm schon mehrfach im Rahmen von Routineüberprüfungen und bei sonstigen Reparaturarbeiten betreut.

Aktuell stand nun ein Umbau an, der besonders für die städtischen Hausmeister Erleichterungen bringen und gleichzeitig einen materialschonenderen Betrieb ermöglichen soll. Über drei Tribünenblöcke, die mit einer teleskopartigen Konstruktion ein und ausgefahren werden können, verfügt die Turnhalle. Insgesamt sind so rund 400 Sitzplätze variabel nutzbar. Um diese aber bereitzustellen oder nach den Veranstaltungen wieder einzufahren, stand bisher nur ein mobiler Antrieb bereit.

Optisch an eine Rasenwalze erinnernd, wurde dieser Antrieb unter erheblichem Kraftaufwand im Wechsel in die Tribünensegmente unter den Sitzflächen eingehängt und dann auf möglichst geradem Weg geführt. Dabei kam es ab und an vor, dass sich die Anlage verklemmte und nur mit Geduld und menschlichem Krafteinsatz wieder bewegt werden konnte.

Die nun eingebauten zwei Motoren in jedem Tribünensegment laufen nicht nur synchron und können dazu bequem von außen gesteuert werden. Sie ermöglichen außerdem durch gegenläufige Antriebssteuerung ein problemloses „Entklemmen“, sollte dieses überhaupt mal nötig sein.

„Die Tribünen befinden sich in einem guten Zustand. Da wird die Stadt noch länger Freude dran haben“, war sich Paul Wagner sicher. Rund 25000 Euro kostet die neue Antriebstechnik inklusive Montage.

Eine Vielzahl von Maßnahmen hat die Stadt Meinerzhagen auch im Bereich der Turnhalle in den vergangenen Jahren investiert. Von der Modernisierung der Sanitäranlagen über den Einbau der neuen LED-Beleuchtung bis hin zur Anbringung der Spielfeldbande. Zu den Sanierungsarbeiten zählt gleichfalls die neue Abdichtung und Begrünung des Flachdachs über den Umkleidekabinen. In diesem Bereich steht in absehbarer Zeit noch die Aufarbeitung der Treppenaufgänge an.