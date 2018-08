Stelldichein der Treckerfreunde

Schreibershof - Alljährlich und mittlerweile zum elften Mal und jeweils am letzten Wochenende im August, veranstaltet der Verein der Treckerfreunde sein zweitägiges Treffen auf dem Schützenplatz in Schreibershof.

Durchschnittlich mehr als 100 Fahrzeuge konnten in der Vergangenheit von den Besuchern nicht nur intensiv und von allen Seiten betrachtet werden. Das wird nach Einschätzung des Veranstalters sicherlich auch in diesem Jahr wieder so sein. Und gleichfalls werden die Fahrzeughalter auch wieder viele Informationen über die technischen Details und so manche Anekdote aus dem Leben der historischen Landmaschinen an die Besucher weitergeben.

Traditionell an den Samstagen sind die Vorführungen der unterschiedlichsten Art. In diesem Jahr zählen unter anderem die „Sauerländer Kettensägenkunst“ von Raphael Spreemann und die Mähvorführungen mit alten Mähgeräten dazu. Planwagenfahrten und die beliebte Hüpfburg für die kleinen Besucher, sowie am Abend die Band Rockin Barn, runden das Programm ab. Für den Sonntag sieht das Programm einen zünftigen Frühschoppen mit der Blasmusikkapelle „Einfach Böhmisch“ vor. Für die Verpflegung der Gäste wird gesorgt. Klar ist auch, dass ein Teil des Erlöses aus deren Verkauf für die örtliche Jugendarbeit der Schreibershofer Vereine gespendet wird.