Ewa Budna macht weiter und startet eine Trauma-Ambulanz

Von: Göran Isleib

Auf dem Foto Ewa Budna (Zweite von links) und ihr Mann Christian (knieend links) mit weiteren Helfern. © Budna

Nachdem Wladimir Putin das Völkerrecht gebrochen und die Ukraine überfallen hat, gab es schon bald die ersten Flüchtlinge – in erster Linie Frauen und Kinder. Männer mussten damals größtenteils dortbleiben, um das Land zu verteidigen. Ewa Budna, Psychotherapeutin aus Valbert, ist seit mehr als 15 Jahren in der Traumatherapie tätig und organisierte seinerzeit eine Hilfsaktion, um den schwer traumatisierten Flüchtlingsfrauen und -kindern unkonventionell schnelle Hilfe anzubieten.

Meinerzhagen - Schon in den ersten Tagen stellte sich heraus, dass das Vorhaben alles andere als einfach sein würde. Es zehrte an den Kräften der Therapeuten aus Deutschland und Österreich, die sich im Grenzgebiet zwischen Polen und der Ukraine engagierten. Aber alle Therapeutinnen und Therapeuten waren sich einig: Die Hilfe ist wichtig und gut.



Ewa Budna, die von ihrem Mann Christian tatkräftig unterstützt wird, kehrte im April aus Polen zurück. Doch der engagierten Valberterin war klar, dass es auf jeden Fall weitergehen müsse mit der Hilfe – auch wenn inzwischen längst nicht mehr so viele Flüchtlinge gezählt werden und es sogar so ist, dass viele wieder zurückkehren, obwohl immer noch Bomben und Schüsse fallen. „Sie wollen halt wieder zurück zu ihren Männern und mit ihren Familien zusammensein“, sagt Ewa Budna.



Damals blieben fünf Kolleginnen von Ewa Budna vor Ort in der Grenzregion bei Medyka, sie berichteten von der Bewegung zurück in die Ukraine, die deutlich wahrzunehmen gewesen sei.



Mit ihren Kolleginnen und Vertretern der Stadt Medyka wurde vereinbart, in bestimmten zeitlichen Abständen immer mal wieder Kontakt zu haben. Genau das geschah auch und Ewa Budna erfuhr im Laufe der Zeit, dass sich die Stadt inzwischen gut aufgestellt habe, was die Hilfe für die Flüchtlinge angehe. Denn nach wie vor kämen Menschen über die Grenze, auch wenn deren Zahl eher überschaubar sei. Irgendwann wurde die große Unterkunft in Medyka, wo Ewa Budna und ihre Kolleginnen und Kollegen gearbeitet hatten, geschlossen – der Bedarf sei einfach nicht mehr da gewesen.



„Wie kann es mit der Hilfe weitergehen?“, fragte sich Ewa Budna. Eines Nachts dann hatte sie eine Idee, die sie nun mit ihren Kollegen in die Tat umsetzen will. Schon in diesen Tagen startet eine neue Aktion, worüber sich nicht nur Ewa Budna sehr freut. Vom Vermieter des damals im Einsatz befindlichen Wohnmobils wurde das Fahrzeug für ein Jahr geleast. Das Fahrzeug soll zu einer mobilen Trauma-Ambulanz umgebaut werden. Dafür verschwinden die beiden Betten im hinteren Bereich des Mobils, der zu einem Büro beziehungsweise Lager umgebaut wird. Ausgestattet werden soll das Wohnmobil mit einem Computer, einem Drucker und spezifischen Materialien, die für die Arbeit in der Traumatherapie benötigt werden. Dazu gehören unter anderem eine VR-Brille und Kopfhörer für diagnostische Zwecke. Einsatzort der mobilen Trauma-Ambulanz: bundesweit.



Je nach Bedarf werden jeweils zwei Therapeuten aus einem Pool von insgesamt 15 Fachleuten beispielsweise zu Unterkünften fahren, in denen sich ukrainische Frauen und Kinder befinden. Organisiert werden die Einsätze über einen gemeinsamen Kalender. Dort können die Therapeuten eintragen, wann sie Zeit haben, um das Mobil der Trauma-Ambulanz zu besetzen. Kosten entstehen den Hilfesuchenden nicht, alles wird über den Deutschen Dachverbands für Psychotherapie (DVP) abgewickelt. Der sammelt die notwendigen Spenden ein und leitet sie entsprechend weiter, damit auch die neue Aktion erfolgreich werden kann. Und dass sie das wird, davon ist Ewa Budna zutiefst überzeugt.



„Über eine zentrale Rufnummer kann die Trauma-Ambulanz angefordert werden“, erklärt Ewa Budna. „Da kann man anrufen, auf einen Anrufbeantworter sprechen und die entsprechenden Fachleute leiten anschließend alles in die Wege. Dafür wurde die Rufnummer 0 23 27/3 69 65 41 extra eingerichtet. Die Leute können sich wirklich trauen dort anzurufen, wir helfen gern“, versichert Ewa Budna.



Nach wie vor arbeitet das Team allerdings im präventiven Bereich. „Es ist ja klar, dass wir im Wohnmobil keine Traumatherapien anbieten, geschweige denn durchführen können“, sagt Ewa Budna. Man könne aber sehr wohl stabilisierend oder diagnostisch arbeiten und einen Therapiebedarf feststellen. Im besten Fall könne man im Nachgang entsprechend fachliche versierte Stellen empfehlen oder einen Kontakt dorthin vermitteln.



Läuft alles nach Plan, ist das Mobil dann vielleicht zwei bis vier Tage in einer Stadt vor Ort. Dort besteht dann beispielsweise auch für betroffene Gastfamilien, die geflüchtete Ukrainer aufgenommen haben, die Möglichkeit, Kontakt mit den Mitarbeitern im Mobil aufzunehmen.



Dass es nämlich auch für Gastfamilien mitunter schwierig werden kann, hat Ewa Budna in Gesprächen erfahren. Sie erinnert sich an einen Fall, bei dem die Gastfamilie einräumen musste, dass man sich das alles zu einfach vorgestellt hatte. Die hatte gedacht, man wäre eine Art Patchwork-Familie. Jedoch: Die Flüchtlinge sind oftmals schwerst belastete Menschen. Für den Laien ist es dann recht schwierig, mit einer solchen Situation umzugehen. Das Zusammenleben kann sich als äußerst kompliziert und schwierig erweisen. Und genau da will die Trauma-Ambulanz Hilfestellung anbieten. Denn auch wenn die Gastfamilien sich liebevoll um die Geflüchteten kümmern, ihnen fehlt meist der professionelle Hintergrund, mit bestimmten Situationen umzugehen.



Ewa Budna: „Dass das Wohnmobil allerdings für eine Betroffene beispielsweise nach Lüdenscheid fährt, das können wir nicht leisten, aber wir können mitteilen, wo das Mobil steht und die Menschen können dann gerne dorthin kommen – auch Privatpersonen.“ Organisiert werden auch notwendige Übersetzer, denn die Sprachbarriere ist nach wie vor ein Thema. Wo das Mobil an welchem Tag und zu welchen Zeiten stehen wird, das erfährt man über die zentral geschaltete Rufnummer.



Aus den Reihen der damaligen Therapeutinnen und Therapeuten hat sich eine Art Kerngruppe gebildet. Zwei Kolleginnen von Ewa Budna sind derzeit in der Ukraine unterwegs. „Ich wäre gerne dabei“, sagt Ewa Budna, „aber wir müssen die weitere Entwicklung abwarten.“ Die Gefahr sei einfach momentan noch viel zu groß, gibt sie zu bedenken. Doch sobald man von einer gewissen Sicherheit für die Helfer in der Ukraine sprechen könne, wolle man auch dorthin, um vor Ort zu helfen. Derzeit ermittelten die beiden angesprochenen Therapeutinnen den Bedarf dort, beispielsweise in Kinderheimen oder an anderen Stellen.



Jetzt wartet man auf das Wohnmobil. Nach dem erforderlichen Umbau macht sich das dann auf den Weg.



So funktioniert es Unter der Rufnummer 0 23 27/3 69 65 41 meldet sich ein Anrufbeantworter. Man gibt seine Daten an, erläutert kurz, ob es sich um eine öffentliche Einrichtung oder eine private Unterbringung handelt. Eine Ukrainerin, mit der Ewa Budna schon sehr erfolgreich gearbeitet hat, und ein Deutsch-Franzose, der über viele Jahre in Donezk gelebt und dort Friedensinitiativen unterstützt hat, übernehmen den Telefondienst. Nach der ersten Kontaktaufnahme nimmt die Kollegin aus der Ukraine Verbindung zu den Betroffenen auf und klärt zunächst, welcher Bedarf überhaupt besteht, beispielsweise um Diagnostik. Außerdem erfährt man über den Anschluss, wann das Mobil wo stehen wird. Das wäre dann auch interessant für Privatleute, die betroffene ukrainische Flüchtlinge untergebracht haben.