Transporterfahrer fährt betrunken Schilder um und haut ab

Meinerzhagen - Bei Verkehrsunfällen werden gelegentlich mal Schilder beschädigt. Das passiert, und erfordert normalerweise keinen großen Polizeieinsatz - es sein denn, man macht es wie ein 40-jähriger Dortmunder in Meinerzhagen.

Der hatte beim Versuch, von der Volmestraße nach links in den Kapellenweg abzubiegen, im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve nicht gekriegt und war mit dem Fahrzeug der Sprinter-Klasse über die Verkehrsinsel gebrettert. Dabei wurden beide Schilder abgeholzt. Der eine Mast wurde komplett abgerissen, der andere bis auf den Asphalt heruntergeknickt.

Zeugen berichteten von umherfliegenden Teilen. Wie erheblich der Transporter selbst davon beschädigt wurde, konnte die Polizei erst einige Kilometer weiter inspizieren: Der Fahrer hatte nach dem Malheur die Fahrt fortgesetzt, was gemäß der Zeugenaussagen nicht ganz einfach war.

Auf der B54, in der Ortslage Kierspe-Neuebrücke, hielt der Fahrer entgültig an. Der Grund dafür lag wohl weniger im Zustand seines Wagens, sondern in seinem eigenen: Er war nicht mehr ansprechbar, weshalb sogar ein Rettungswagen alarmiert wurde.

Die Polizei rückte gleich mit zwei Streifenwagenbesatzungen an, weil man auf alle Eventualitäten eingestellt sein wollte. In einem Streifenwagen trat der Unfallflüchtige gleich die Fahrt zur Wache an, direkt zum Alkoholtest. Den genauen Pegel wollte die Polizei nicht preisgeben, beschrieb ihn aber als "deutlich" und sah darin auch eine Erklärung für das gesamte Verhalten des Dortmunders.

Der übrigens nicht der Besitzer des Transporters ist. Den konnte die Polizei erreichen, er wird sich auch um den Abtransport des beschädigten Sprinters kümmern.