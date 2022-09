WhatsApp-Betrug: 68-jähriger Vater überweist Geld

So sieht eine typische Betrugsnachricht in WhatsApp aus. © Polizei MK

Ein 68-jähriger Meinerzhagener ist auf WhatsApp-Betrüger hereingefallen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Annahme, seine Tochter bräuchte Hilfe, überwies er Geld an den Betrüger.

Meinerzhagen - Der Dialog begann demnach mit der üblichen Floskel: „Hallo Papa, das ist meine neue Nummer...“Als der Mann auf die WhatsApp-Nachricht einging, flimmerte schnell die übliche Lügengeschichte über den Bildschirm: Eine Erklärung, warum der Absender dringend Geld benötige. Der Vater sprang hilfreich ein und überwies das geforderte Geld. Erst bei einem Telefonat mit seiner Tochter flog der Schwindel auf.

Die Polizei warnt immer wieder vor der „Hallo-Mama“-Masche mit der WhatsApp-Nachricht über angeblich neue Handynummern. Statt sich von solchen Nachrichten überrumpeln zu lassen, sollten Väter und Mütter zunächst die alte Handy-Nummer oder irgendeine andere Telefonnummer ihres Sohnes oder ihrer Tochter anrufen.