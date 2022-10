Corona schlägt zu: Turnier verschoben

Die Teilnehmer des kleinen internen Turniers im Jugendzentrum maßen sich an der Tischtennisplatte. © Laura Hahn

Corona machte dem geplanten Tischtennisturnier verschiedener Jugendzentren einen Strich durch die Rechnung.

Meinerzhagen - Am Freitag sollte eigentlich das Tischtennispokalturnier von mehreren Jugendzentren stattfinden. Das Turnier fand vor der Pandemie jedes Jahr einmal statt. Dieses Jahr wäre das Jugendzentrum in Meinerzhagen der Gastgeber gewesen. „Leider sind in einem Jugendzentrum viele an Corona erkrankt und ein weiteres hat keine Mannschaft zusammenbekommen“, erklärte Simon Zimpel, stellvertretender Leiter des Jugendzentrums Meinerzhagen. Das große Tischtennisturnier „Pokal der Jugendzentren“ wurde daher auf nächstes Jahr verschoben.



Ein kleines Turnier hat dennoch stattgefunden. „Wir wollten es nicht ganz absagen. Aus dem externen Turnier wurde ein internes. Wer kommen möchte, kann kommen“, meinte Zimpel. Gemeinsam mit der ehrenamtlichen Helferin Michelle Frasch wartete Simon Zimpel gespannt, welche Jugendlichen wohl eintreffen. Geplant waren für den Abend ein Eins-gegen-eins- und ein Rundlauf-Turnier.



Pünktlich um 17 Uhr versammelten sich sieben Jungen um die beiden Tischtennisplatten. Darunter die Brüder Dimitri und Devid. Ein bisschen enttäuscht waren sie schon, dass das große Turnier nicht stattfinden konnte. Einen kleinen Vorteil hatte es aber dennoch. „Das wäre erst ab zwölf Jahren gewesen“, freute sich der zehnjährige Devid, der dadurch am Turnier teilnehmen konnte. Die Altersspanne für das interne Turnier lag zwischen zehn und 16 Jahren.



Auch wenn es am Freitag keinen Pokal zu gewinnen gab, wartete eine Belohnung auf die Sieger der beiden Wettkämpfe. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, wurden die Preise jedoch nicht verraten. Zu Beginn loste Simon Zimpel aus, wer als erster gegeneinander antreten darf. Motiviert starteten die Jugendlichen dann in die erste Runde. Eine Partie gewonnen hatte, wer vor seinem Gegenspieler elf Punkte erzielte. Das Turnier endete um 19.30 Uhr. Das Eins-gegen-eins-Turnier konnte Hamza für sich entscheiden. Den ersten Platz im Rundlauf-Turnier belegte Djamel. Beide haben einen Gutschein für das Thekensortiment im Jugendzentrum gewonnen. Im Laufe des Abends kamen noch neun weitere Jugendliche dazu und es wurde anschließend noch bis 21 Uhr und bei lauter Musik zusammen Tischtennis gespielt. - Laura Hahn