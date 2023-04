Eisheiligen abwarten: Hobby-Gärtner brauchen Geduld

Von: Dominic Rieder

In heller Pracht erblühen in einer Parzelle bereits die Narzissen. Darüber freut sich Malteser-Hündin Lea gemeinsam mit Nadja Hermann, Fachberaterin des Kleingärtnervereins (KGV) Meinhardus, und dem KGV-Vorsitzenden Sven Schmidt. © Rieder, Dominic

Sie heißen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia. Sie sind die Eisheiligen – und für das Wetter sind ihre Gedenktage vom 11. bis 15. Mai gerade auch in der heimischen Region von hoher Bedeutung.

Meinerzhagen – Denn erfahrungsgemäß ist bis einschließlich dieser fünf Tage durchaus immer mal wieder mit Nachtfrost zu rechnen. Dass sie deshalb auch für Hobbygärtner eine entscheidende Rolle spielen, macht ein Besuch beim Meinerzhagener Kleingärtnerverein (KGV) Meinhardus deutlich.

„Mit dem Vorziehen von Jungpflanzen müssen wir in unserer Region noch abwarten, weil dafür noch die Sonne fehlt. Würde man zum Beispiel Gurken oder Tomaten zu früh pflanzen, würden sie, weil sie nach der Sonne suchen, so stark nach oben wachsen, dass die vergeilen und die Pflanzen eingehen“, erklärt die Fachberaterin des Vereins, Nadja Hermann, beim Gang durch die Kleingartenanlage an der Danziger Straße. „Mit dem Einpflanzen sollte man daher noch bis nach den Eisheiligen warten“, fügt Sven Schmidt hinzu. „Als Alternative könnte man manche Pflanzen zu Hause auf der Fensterbank vorziehen und sie dann später umpflanzen“, erklärt der KGV-Vorsitzende.

Auch Obstbäume gibt es in einigen Parzellen der Anlage an der Danziger Straße. © Rieder, Dominic

Bis Mitte Mai zu warten, das empfehle sich auf jeden Fall auch für die Sommerblumen, ergänzt Sven Schmidt. So könnten Lavendel, Sonnenhut, Dahlie und mehr dann rund zwei Monate später ihre volle Pracht in den Parzellen entfalten.

Doch natürlich gibt es auch Ausnahmen von der Eisheiligen-Regel. „Was sich jetzt schon lohnt“, weiß Nadja Hermann, „ist, das Gewächshaus, die Frühbeete und Hochbeete mit Pflanzen, die gegen Frost unempfindlich sind, zu bepflanzen. Gute Beispiele sind Kohlrabi, Karotten, Radieschen, Spinat und Salat.“

In manchen Gewächshäusern ist bislang noch nicht allzu viel tut sich. In diesem zum Beispiel wurde sich bisher auf das Einpflanzen von Zwiebeln beschränkt. © Rieder

Darüber hinaus, so erklärt die Fachberaterin weiter, gebe es Pflanzen, die man – beispielsweise auch aus optischen Gründen – durchaus den Winter über stehen lassen und dann im Frühjahr noch gut ernten kann: „Das kann man mit Porree, Wirsing, Pastinaken und Rote Beete machen.“ Und was Blumen betrifft: Optimale Beispiele sind hier Narzissen und Tulpen. Beide werden im Oktober oder November eingepflanzt und erblühen dann im Frühjahr. Ihr Vorteil: „Narzissen und Tulpen pflanzt man nur einmal ein und die kommen dann jedes Jahr wieder. Beide sind sehr robust und halten den Frost ohne Probleme aus“, sagt Nadja Hermann.

Nicht zu früh loszulegen, ist hingegen beim Mähen des Rasens sinnvoll - und das aus gutem Grund: „Der Naturschutzbund Deutschland, Nabu, gibt die Empfehlung, mit dem Rasenmähen bis Mai zu warten, damit den verschiedenen heimischen Insektenarten nicht ihre Nahrungsgrundlage – zum Beispiel Gänseblümchen und Schneeglöckchen – entzogen wird“, so Nadja Hermann.

Maulwurf als Indikator für Bodenqualität

Und auch für einen unterirdischen Gartenbewohner legt sie ein gutes Wort ein: „Viele ärgern sich über den Maulwurf. Aber eigentlich ist der Maulwurf was Tolles. Zum einen ist er nämlich ein Indikator dafür, dass der Boden sehr gut ist. Und außerdem ist er der natürliche Feind der Wühlmaus, die ein Schädling ist und die Blumenzwiebeln frisst“, macht die Fachberaterin deutlich.